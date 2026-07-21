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Kaynak: AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Verilere göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 oranında artarak 2 trilyon 867,7 milyar lira seviyesine fırladı.

Toplam kart sayısının yüzde 4 artışla 471,7 milyona ulaştığı Türkiye’de, ödeme adetleri de yıllık bazda yüzde 14 yükselerek 1,9 milyar olarak kayıtlara geçti.

KREDİ KARTI SAYISI 150 MİLYONU GEÇTİ

Açıklanan veriler, piyasadaki kart türlerine göre dağılımı da ortaya koydu.

Kart sayısı yıllık yüzde 11 artışla 150,4 milyona yükseldi. Kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 53 artarak 2 trilyon 463,7 milyar liraya ulaştı. İşlem adedi ise yüzde 16 artarak 1 milyar 132 milyon oldu.

Kart sayısı yüzde 3 artışla 221,6 milyona ulaştı. Harcama tutarı yüzde 37 artışla 396,2 milyar lira, işlem sayısı ise yüzde 16 artışla 776,3 milyon adede çıktı.

Toplam kart sayısı yüzde 4 gerileyerek 99,7 milyona düştü. Ödeme tutarı yüzde 35 azalışla 7,8 milyar liraya, işlem adedi ise yüzde 28 düşüşle 34,9 milyona geriledi.

İNTERNET HARCAMALARI 891 MİLYAR LİRAYA TIRMANDI

E-ticaret ve dijital kanallar üzerinden yapılan kartlı harcamalardaki güçlü büyüme haziranda da devam etti. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artış göstererek 891,6 milyar lira oldu. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam harcamalar içindeki payı yüzde 31’e yükseldi. İşlem adedi ise yüzde 17 artarak 260,7 milyona ulaştı.

MAĞAZA İÇİ ALIŞVERİŞİN YÜZDE 80’İ TEMASSIZ YAPILDI

Temassız ödeme alışkanlığı fiziksel alışverişin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Haziran ayında temassız ödeme adedi yüzde 13 artarak 1 milyar 300,7 milyona çıkarken, temassız harcama tutarı yüzde 45 yükselişle 939,3 milyar liraya ulaştı. Veriler, fiziki mağazalarda yapılan her 5 kartlı işlemden 4’ünün(yüzde 80) temassız olarak gerçekleştiğini gösterdi.