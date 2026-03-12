Dolandırıcıların yeni yöntemi ödeme yapmayı kolaylaştıran telefonlardaki kredi kartı QR kod sistemleri... Yeni tuzak siz restoran ya da markette telefonunuzdaki kredi kartı QR kodunu pos cihazına okuttuğunuz an başlıyor.
Kredi kartıyla temassız ödeme yapanlar dikkat: Ekranda 'güncelleniyor' uyarısını görürseniz sakın onay vermeyin
Kredi kartıyla temassız ödeme yaparken telefon ekranında çıkan onay penceresine tıklamanız durumunda tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Uzmanlar vatandaşları karekod okuturken çıkan "Sistem arayüzü güncelleniyor" uyarısına karşı uyardı.Hava Arabacılar
Telefonun işletim sistemindeki bir güvenlik açığından sızan virüs ile dolandırıclar, banka uygulamasını açıp kredi karının karekodunu tarattığınız anda devreye giriyor.
ÖDEME EKRANINDAKİ TEHLİKE
Vatandaş ödeme yapmayı beklerken ekranda "Sistem arayüzü güncelleniyor" ya da "ödeme sertifikasını doğrula" şeklinde resmi görünümlü bir uyarı çıkıyor. Bankanın kendi uygulamasına ait olmayan penceredeki uyarı telefonun ekranını kapladığı için sanki işlemin bir parçasıymış algısı yaratıyor.
Vatandaş bu sahte uyarıya onay verdiğinde dolandırılar, hazırladıkları sahte yazılım ile telefonun kontrolünü ele geçirerek anında banka hesabındaki parayı kendi hesaplarına gönderiyor.
BU TUZAĞA DÜŞMEYİN
Siber güvenlik uzmanları banka uygulamalarının kendi içinde güvenli olduğunu ancak sorunun telefonun işletim sistemine sızan yazılımlardan kaynaklandığını ifade ederek, vatandaşların kredi kartından temassız ödeme yaparken karşılarına çıkan "Sistem arayüzü güncelleniyor" ya da "ödeme sertifikasını doğrula" şeklindeki onay penceresine onay vermemeleri gerektiğini belirtti.
Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bankadan geldiğini düşündükleri, şüpheli buldukları 'onay' içerikli mesajlar karşısında işleme son vererek, telefonlarını uzmanlara inceletmeleri önerisinde bulundu.
Uzmanlar, telefonlarından kredi kartı QR koduyla öneme yapan vatandaşların, şüpheli durumlarda banka müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek kredi kartı hesaplarını dondurabileceklerini de hatırlattı.