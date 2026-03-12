Kredi kartıyla temassız ödeme yapanlar dikkat: Ekranda 'güncelleniyor' uyarısını görürseniz sakın onay vermeyin

ÖDEME EKRANINDAKİ TEHLİKE

Vatandaş ödeme yapmayı beklerken ekranda "Sistem arayüzü güncelleniyor" ya da "ödeme sertifikasını doğrula" şeklinde resmi görünümlü bir uyarı çıkıyor. Bankanın kendi uygulamasına ait olmayan penceredeki uyarı telefonun ekranını kapladığı için sanki işlemin bir parçasıymış algısı yaratıyor.