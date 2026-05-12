Finansal veri analizleri, kredi kartına taksitli alışverişlerin sanılanın aksine sadece aylık taksit kadar değil, ürün bedelinin tamamı kadar limiti bloke ettiğini ortaya koyuyor.
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı
Kredi kartı harcamalarında artan taksit kullanımı, kağıt üzerinde ödeme kolaylığı sağlasa da hanehalkı bütçesini tehdit ediyor. Finans uzmanları, kredi kartına taksit yapan vatandaşları uyardı.
Uzmanlar, kredi kartıyla ilgili bu durumun iki büyük risk doğurduğuna dikkat çekti.
Kredi kartına yüksek limit kullanım oranı, bankacılık sistemindeki risk puanını negatif etkiliyor.
Kredi kartı limiti taksitli borçlarla dolan kullanıcıların, beklenmedik ihtiyaçlarda finansal esneklik alanı tamamen kapanıyor.
Başlangıçta "faizsiz" gibi görünen kredi kartına taksitli alışverişler, ödeme düzensizliği başladığı an ağır bir maliyet kalemine dönüşüyor. Deneyimli finansçılar süreci şöyle özetledi:
Taksitler nedeniyle yükselen ekstre tutarı, kullanıcıyı "asgari ödeme" yapmaya zorluyor.
Kalan borca işletilen aylık akdi faiz ve bileşik faiz yükü, taksitli alışverişi başlangıçtaki maliyetinin çok üzerine çıkarıyor.
Uzmanlar, kredi kartı harcama kalemlerinin taksitlendirilmesinde "kullanım ömrü" kriterinin baz alınması gerektiğini belirtti.
Dayanıklı tüketim ürünlerine (Beyaz Eşya, Teknoloji) kredi kartı taksitlerinin makul olduğunu ifade eden uzmanlar; hızlı tüketim (Gıda, Yakıt, Giyim) için ise riskli olduğunu belirtti.
Sağlıklı bir nakit akışı için uzmanların belirlediği kritik eşik netleşti. Aylık toplam kredi kartı taksit ödemeleri, net gelirin yüzde 20’sini aşmamalı.
Gelecekteki gelirin kredi kartıyla bugünden harcanması olarak tanımlanan "sürekli taksitli yaşam" modelinin, özellikle enflasyonist ortamda bir avantaj gibi algılanabileceği, ancak olası bir gelir kaybında hanehalkı iflaslarına zemin hazırlayabileceği kaydedildi.