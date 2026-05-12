Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı

Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı

Kredi kartı harcamalarında artan taksit kullanımı, kağıt üzerinde ödeme kolaylığı sağlasa da hanehalkı bütçesini tehdit ediyor. Finans uzmanları, kredi kartına taksit yapan vatandaşları uyardı.

Haberi Paylaş
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 1

Finansal veri analizleri, kredi kartına taksitli alışverişlerin sanılanın aksine sadece aylık taksit kadar değil, ürün bedelinin tamamı kadar limiti bloke ettiğini ortaya koyuyor.

1 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 2

Uzmanlar, kredi kartıyla ilgili bu durumun iki büyük risk doğurduğuna dikkat çekti.

2 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 3

Kredi kartına yüksek limit kullanım oranı, bankacılık sistemindeki risk puanını negatif etkiliyor.

3 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 4

Kredi kartı limiti taksitli borçlarla dolan kullanıcıların, beklenmedik ihtiyaçlarda finansal esneklik alanı tamamen kapanıyor.

4 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 5

Başlangıçta "faizsiz" gibi görünen kredi kartına taksitli alışverişler, ödeme düzensizliği başladığı an ağır bir maliyet kalemine dönüşüyor. Deneyimli finansçılar süreci şöyle özetledi:

5 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 6

Taksitler nedeniyle yükselen ekstre tutarı, kullanıcıyı "asgari ödeme" yapmaya zorluyor.

6 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 7

Kalan borca işletilen aylık akdi faiz ve bileşik faiz yükü, taksitli alışverişi başlangıçtaki maliyetinin çok üzerine çıkarıyor.

7 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 8

Uzmanlar, kredi kartı harcama kalemlerinin taksitlendirilmesinde "kullanım ömrü" kriterinin baz alınması gerektiğini belirtti.

8 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 9

Dayanıklı tüketim ürünlerine (Beyaz Eşya, Teknoloji) kredi kartı taksitlerinin makul olduğunu ifade eden uzmanlar; hızlı tüketim (Gıda, Yakıt, Giyim) için ise riskli olduğunu belirtti.

9 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 10

Sağlıklı bir nakit akışı için uzmanların belirlediği kritik eşik netleşti. Aylık toplam kredi kartı taksit ödemeleri, net gelirin yüzde 20’sini aşmamalı.

10 11
Kredi kartıyla sürekli taksit yapanlar yandı: Uzmanlar uyardı - Resim: 11

Gelecekteki gelirin kredi kartıyla bugünden harcanması olarak tanımlanan "sürekli taksitli yaşam" modelinin, özellikle enflasyonist ortamda bir avantaj gibi algılanabileceği, ancak olası bir gelir kaybında hanehalkı iflaslarına zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro