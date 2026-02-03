Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik aldığı kısıtlama kararı piyasada şok etkisi yaratttı. İş dünyası temsilcileri kredi kartı limit kısıtlamalarının eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilya ve turizme kadar çeşitli sektörleri olumsuz etkileyeceğini ifade ederek kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

BDDK, geçtiğimiz hafta kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin azaltılacağını açıkladı. Kararda limitlerin bankalarca 15 Şubat’a kadar düşürüleceği duyuruldu. BDDK gelen tepkiler sonrası kararın tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığını açıkladı.

Ekonomim'in haberine göre, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Kredi kartında limit kısıtlamaları tepki gösterdi. Sektör temsilcileri, kredi kartı limit kısıtının kayıt dışını artıracağına işaret ederek, kredi kartı limin kısıtmalanın birçok sektörü ve vatandaşların günlük hayatını kötü etkileyeceğini ifade etti.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN KISITLANACAK?

Kredi kartı limitleri 15 Şubat'a kadar 400 bin TL üzerindeki limitler için harcanmayan kısımları üzerinden %50 ile %80 oranında düşürülecek. Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 48 aya kadar yapılandırma yolu açılırken, 1 Ocak 2027'ye kadar tüm kredi kartlarının toplam limiti gelirin en fazla 4 katı olacak şekilde eşitlenecek.