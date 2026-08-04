Kredi kartında bu sınırı geçenlerin ay sonunda cebi yanıyor: Birçok kişi bunu bilmiyor

LİMİT ARTTIĞI ANDA KURAL DEĞİŞİYOR

Birçok kart kullanıcısının gözden kaçırdığı nokta ise sistemin harcanan tutarı değil, kart limitini esas alması. Örneğin 60 bin TL limitli bir kredi kartında yalnızca birkaç bin liralık kullanım olsa bile, dönem borcu için uygulanacak asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak hesaplanıyor. Bu da kullanıcıların beklemedikleri kadar yüksek ödeme yapmak zorunda kalmasına neden olabiliyor.