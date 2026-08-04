Bankacılık sisteminde uygulanan mevcut düzenlemeye göre, kredi kartının toplam limiti 50 bin TL'yi geçtiğinde asgari ödeme oranı yüzde 20'den yüzde 40'a yükseliyor. Üstelik bu uygulama, kart sahibinin ne kadar harcama yaptığına değil, bankanın tanımladığı toplam kredi kartı limitine göre belirleniyor. Bu nedenle düşük harcama yapan kullanıcılar bile yüksek asgari ödeme zorunluluğuyla karşılaşabiliyor.
Kredi kartında bu sınırı geçenlerin ay sonunda cebi yanıyor: Birçok kişi bunu bilmiyor
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir detay, birçok kişinin farkında olmadan daha yüksek ödeme yüküyle karşılaşmasına neden olabiliyor. Kredi kartlarında bu limitin üzerine çıkanların ay sonunda cebi yanıyor.Kaynak: Ekonomi Servisi
LİMİT ARTTIĞI ANDA KURAL DEĞİŞİYOR
Birçok kart kullanıcısının gözden kaçırdığı nokta ise sistemin harcanan tutarı değil, kart limitini esas alması. Örneğin 60 bin TL limitli bir kredi kartında yalnızca birkaç bin liralık kullanım olsa bile, dönem borcu için uygulanacak asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak hesaplanıyor. Bu da kullanıcıların beklemedikleri kadar yüksek ödeme yapmak zorunda kalmasına neden olabiliyor.
Özellikle son dönemde bankaların müşterilerine otomatik olarak limit artırımı teklif etmesi, bu kurala takılan kişi sayısını artırıyor. Limit artışı kabul edildiğinde birçok kullanıcı farkında olmadan yüzde 20 yerine yüzde 40 asgari ödeme sistemine geçmiş oluyor. Bu nedenle uzmanlar, limit artırımı tekliflerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
FAİZ YÜKÜ DAHA DA ARTABİLİYOR
Asgari ödeme tutarının eksik yatırılması veya hiç ödenmemesi halinde ise devreye faiz uygulamaları giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği kademeli faiz sistemi kapsamında borç tutarı yükseldikçe uygulanabilecek azami akdi ve gecikme faizi oranları da artış gösterebiliyor.
Borç bakiyesinin 30 bin TL'nin altında olması durumunda en düşük faiz kademesi uygulanırken, 30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlar için daha yüksek oranlar devreye giriyor. Borç miktarının 180 bin TL'yi aşması halinde ise en yüksek faiz basamağı uygulanabiliyor. Bu nedenle yalnızca asgari ödeme oranı değil, oluşabilecek faiz yükü de kullanıcıların maliyetini ciddi şekilde artırabiliyor.
Yüksek limitli kredi kartı kullanan ve asgari ödeme tutarını karşılayamayan kişiler, kalan borç nedeniyle daha yüksek faiz maliyetleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, borcun büyümesine ve ödeme sürecinin daha da zorlaşmasına yol açabiliyor.
UZMANLARDAN KRİTİK LİMİT UYARISI
Finans uzmanları, kullanılmayan yüksek kredi kartı limitlerinin gereksiz bir yük oluşturabileceğine dikkat çekiyor. İhtiyaç duyulmayan limitlerin korunması yerine, gerçek kullanım alışkanlığına uygun seviyeye çekilmesi hem aylık asgari ödeme yükünü azaltabiliyor hem de bütçe yönetimini kolaylaştırabiliyor.
Alternatif olarak toplam kredi kartı limitinin farklı bankalardaki kartlara dengeli şekilde dağıtılması da önerilen yöntemler arasında yer alıyor. Böylece aynı harcama seviyesinde kalınsa bile, belirli limit eşiğinin altında kalınarak daha düşük asgari ödeme oranından yararlanmak mümkün olabiliyor. Uzmanlar, kredi kartı limitlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesinin ileride yaşanabilecek ödeme sıkıntılarının önüne geçebileceğini vurguluyor.