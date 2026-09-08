2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) milyonlarca vatandaşın cep telefonunu, cüzdanını ve günlük finansal işlemlerini doğrudan etkileyecek kritik düzenlemeleri beraberinde getirdi.
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor
2027-2029 Orta Vadeli Programı ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem resmen başlıyor.Kaynak: AA
Yayınlanan yeni plana göre, yerli ödeme sistemi TROY'un kullanım alanı genişletilirken, uzun süredir merakla beklenen Dijital Türk Lirası için de altyapı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.
Kartlı ödeme sistemlerinde yerli alternatif TROY’un kullanım oranının artırılmasına yönelik kapsamlı adımlar atılacak.
Yeni dönemde bu alandaki teşvik ve çalışmalar hız kazanırken, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının siber saldırılara karşı dayanıklılığını artıracak ek güvenlik tedbirleri de devreye sokulacak.
OVP’nin en dikkat çeken başlıklarından biri olan Dijital Türk Lirası projeksiyonunda ise sona yaklaşıldı.
Biriminin ekonomik, hukuki ve teknolojik güvenlik boyutları ele alınarak tam anlamıyla kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapı eksiklikleri giderilecek.
Öte yandan, finansal ekosistemin vazgeçilmezi haline gelen FAST sistemi ile katman servislerinin kullanım alanlarının genişletilmesi için de yeni çalışmalar yürütülecek.