Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor

2027-2029 Orta Vadeli Programı ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem resmen başlıyor.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 1

2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) milyonlarca vatandaşın cep telefonunu, cüzdanını ve günlük finansal işlemlerini doğrudan etkileyecek kritik düzenlemeleri beraberinde getirdi.

1 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 2

Yayınlanan yeni plana göre, yerli ödeme sistemi TROY'un kullanım alanı genişletilirken, uzun süredir merakla beklenen Dijital Türk Lirası için de altyapı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

2 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 3

Kartlı ödeme sistemlerinde yerli alternatif TROY’un kullanım oranının artırılmasına yönelik kapsamlı adımlar atılacak.

3 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 4

Yeni dönemde bu alandaki teşvik ve çalışmalar hız kazanırken, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının siber saldırılara karşı dayanıklılığını artıracak ek güvenlik tedbirleri de devreye sokulacak.

4 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 5

OVP’nin en dikkat çeken başlıklarından biri olan Dijital Türk Lirası projeksiyonunda ise sona yaklaşıldı.

5 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 6

Biriminin ekonomik, hukuki ve teknolojik güvenlik boyutları ele alınarak tam anlamıyla kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapı eksiklikleri giderilecek.

6 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 7

Öte yandan, finansal ekosistemin vazgeçilmezi haline gelen FAST sistemi ile katman servislerinin kullanım alanlarının genişletilmesi için de yeni çalışmalar yürütülecek.

7 8
Kredi kartı ve Türk Lirasında yeni dönem: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro