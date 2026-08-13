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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren sadakat kartı uygulamasında önemli bir karar aldı. Kredi kartı ve sadakat kartı kullanıcılarının alışveriş sırasında telefon numarası veya kart numarasının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin işletmelere tanınan uyum süresi uzatıldı.

Daha önce 28 Ağustos 2026'da sona ermesi planlanan süre, alınan yeni kararla 28 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

KVKK'DAN YENİ KARAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı kararı, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla, sadakat kartı üyelerinin cep telefonu numarası veya kart numarasının alışveriş sırasında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla işletmelere getirilen teknik ve idari tedbirlerin uygulanması için verilen süre uzatıldı.

KASADA TELEFON NUMARASI SÖYLEME DÖNEMİ DEĞİŞECEK

KVKK'nın daha önce aldığı ilke kararına göre, sadakat kartı üyesinin cep telefonu numarası veya sadakat kartı numarasını kasa görevlisine bildirmesiyle yapılan alışverişlerde, işlemin kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde gerçekleştiğinin doğrulanması gerekiyor.

Bu nedenle veri sorumlularının, müşterinin onayını doğrulayabilecek bir mekanizma oluşturması öngörülüyor.

Düzenleme, kredi kartı ödemesinden ziyade sadakat kartı üyeliği kapsamında kullanılan telefon ve kart numaralarının güvenliğini ilgilendiriyor.

6 AYLIK UYUM SÜRESİ 2027'YE UZATILDI

KVKK'nın 11 Şubat 2026 tarihli ilke kararında işletmelere, kararın yayımlandığı 28 Şubat 2026'dan itibaren 6 aylık uyum süresi verilmişti.

Bu sürenin 28 Ağustos 2026'da sona ermesi bekleniyordu. Ancak sektörden gelen talepler üzerine KVKK, işletmelerin yeni sisteme uyum sağlaması için ek süre verilmesine karar verdi.

Buna göre uyum süresi 28 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

SADAKAT KART NEDİR?

Sadakat kart; market, mağaza ve benzeri işletmelerin müşterilerine indirim, puan ve kampanya gibi avantajlar sunduğu üyelik sistemi olarak kullanılıyor.

Sistem fiziksel bir kartla kullanılabildiği gibi müşterinin kayıtlı cep telefonu numarasının kasada belirtilmesiyle de çalışabiliyor.

Yeni düzenlemeyle amaç, bir müşterinin telefon veya sadakat kartı bilgilerinin başka bir kişi tarafından izinsiz kullanılmasını önlemek ve alışverişin gerçekten kart sahibinin bilgisi ve rızasıyla yapıldığını doğrulamak.

Böylece işletmelere tanınan yeni uyum süresiyle birlikte sadakat kartı kullanıcılarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemlerin uygulanması için süre 2027'ye kadar uzatılmış oldu.