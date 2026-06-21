Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel'in dikkat çektiği harcama verileri, Türkiye'deki tüketim alışkanlıklarında yaşanan keskin yön değişimini gözler önüne seriyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinin de desteklediği bu tabloya göre, vatandaşların yurt dışı harcamaları rekor bir hızla artarken, yabancı turistlerin Türkiye'deki harcamalarında belirgin bir yavaşlama yaşanıyor.

YABANCILAR TÜRKİYE’DEKİ HARCAMALARINDA KISINTIYA GİTTİ

Ekonomim'de Şeyda Uyanık'ın haberine göre; veriler, yerli tüketicinin yönünü net bir şekilde yurt dışına çevirdiğini, yabancıların ise Türkiye'deki harcamalarında kısıntıya gittiğini gösteriyor. Yabancı kartların yurt içi harcaması 2025 yılının ilk dört ayını kapsayan dönemde 284 milyar lira seviyesindeyken, bu tutar 2026 yılının aynı döneminde 229 milyar liraya geriledi. Buna karşılık, yerli kartların yurt dışı harcaması ise tam tersi bir ivmeyle 227 milyar liradan 341 milyar liraya yükselerek dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

İŞLEM BAŞINA DÜŞEN TUTARLARDA DOKUZ YILLIK FARK

Pandemi ve kur dalgalanmaları kaynaklı dönemsel etkiler dışarıda bırakıldığında, 2017 yılından bu yana işlem başına düşen harcama tutarlarında da göze çarpan bir değişim söz konusu. BKM istatistiklerine göre, 2017 yılının Ocak ayında yerli kartların yurt dışı kullanımında işlem başına ortalama 204,7 lira olan tutar, 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla 1.676,03 liraya sıçradı. Aynı dönem zarfında yabancı kartların yurt içi kullanımında ise 590,84 lira olan işlem başı tutarın günümüzde 3.980,85 lira seviyesine ulaştığı görülüyor.

YURT DIŞINA YÖNELİŞ HIZLANIRKEN YABANCININ İŞLEM HACMİ DARALIYOR

Yerli kartların yurt dışı kullanım detayları incelendiğinde, hem işlem adedinde hem de işlem tutarında sürekli bir tırmanış yaşandığı anlaşılıyor. Özellikle 2023 yılından sonra çok daha sert bir ivme kazanan bu yükseliş, vatandaşların alışveriş ve tatil tercihlerini artan bir oranla sınır ötesine taşıdığına işaret ediyor. Bu durumun bir yansıması olarak, yerli kartların yurt dışı harcamalarının yabancı kartların yurt içi harcamalarına oranı son yılların en yüksek seviyesine yerleşmiş bulunuyor.

Yabancı kartların Türkiye'deki kullanımında ise rüzgar tamamen tersinden esiyor. Geçmişte yaz aylarında mevsimsel olarak zirve yapan işlem adetleri, artık eski performansından uzak bir görüntü çiziyor. İşlem başına düşen harcama tutarında son tepe noktasının 2025 yılının Şubat ayında görülmesinin ardından tablo bütünüyle negatife dönmüş durumda.

BMD Başkanı Sinan Öncel’in de vurguladığı üzere, 2026 yılının ilk dört ayındaki toplam işlem adedi, alışveriş büyüklüğü ve nakit çekim tutarları hem 2024 hem de 2025 yıllarının gerisinde kaldı. Bu istatistikler, Türkiye'ye gelen yabancıların artık cüzdanlarını çok daha kapalı tutmayı tercih ettiğini net bir biçimde belgeliyor.