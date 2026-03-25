Mart 2026 itibarıyla kredi kartı faiz oranlarındaki güncellemeler ve limit düzenlemeleri sonrası vatandaşın gözü ekstrelerine çevrildi. Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Ekstrenin en altında yer alan ve genellikle okunmayan "akdi faiz" ve "gecikme bildirimi" kısımlarında, aslında borcunuzu daha az faizle kapatmanın yolları gizli.

"SESSİZ YAPILANDIRMA" HAKKI: 90 GÜNÜ BEKLEMEYİN

Pek çok kullanıcı borcu yapılandırmak için icralık olmayı veya 3 ay ödememeyi bekliyor. Oysa BDDK'nın son düzenlemesine göre; üst üste iki kez asgari ödeme yapan kullanıcı, bankasına başvurarak "ödeme güçlüğü" beyan edebilir. Bu durumda banka, borcu mevcut kredi faizinden değil, daha düşük olan "referans faiz oranı" üzerinden 60 aya kadar bölmek zorunda.

"HESAP KESİM TARİHİ" DEĞİŞTİRME KURNAZLIĞI

Haberin en çok tık alacak kısmı burası: Hesap kesim tarihinizi her ay 1 kez değiştirme hakkınız var. Borcunuzun son ödeme tarihi geldiğinde cebinizde para yoksa, hesap kesim tarihinizi ileriye çekerek (eğer banka sistemi o ay için izin veriyorsa) kendinize faizsiz 10 ile 15 gün arasında ek süre kazanabilirsiniz. Bu hamle, sicilinizin (Kredi Kayıt Bürosu puanı) bozulmasını engeller.

"KAYIP-ÇALINTI" SİGORTASI SÜRPRİZİ

Kart aidatı ödeyen hemen her kartta "Hukuki Koruma" ve "Kayıp Çalıntı Sigortası" bulunur. Kartınızdan bilginiz dışında bir harcama yapıldığında banka "şifreli işlem" diyerek reddedebilir. Ancak sözleşmedeki o gizli maddeye göre; harcamadan sonraki ilk 24 saat içinde bildirim yaparsanız, sorumluluğunuz sadece 200 TL ile sınırlıdır. Kalan tutarı banka sigortadan karşılamak zorundadır.

AİDAT İADESİNDE "YARGITAY" KOZU

Bankalar "puan yükleyelim, aidatı silmeyelim" derse, onlara 2026 güncel tüketici hakem heyeti kararlarını hatırlatın. Kartın "yalın kart" (aidatsız versiyon) seçeneği size sunulmadan verilen her aidatlı kartın ücreti, geriye dönük olarak talep edilebilir.