Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) kararıyla kredi kartı limitlerinin düşürülmesi sonrası turizm sektöründe iç pazar için alternatif çözüm konusunda çalışmalar gerçekleştirildi.

Açlık sınırının 32 bin TL’ye dayandığı ortamda asgari ücretli ve emeklinin tatil hayali imkansız hale geliyor. Ancak MASTOB Başkanı Zafer Süral, bazı bankalarla görüşme yaptıklarını, kredi kartı limitlerinden bağımsız çeşitli ürünler konusunda anlaştıkları haberini verdi.

'TATİL KREDİSİ GELİYOR'

Bankalarla tatile özel faizsiz kredi üzerinde çalışmaları tamamladıklarını anlatan Zafer Süral, şunları dile getirdi:

"Turizm yerli ve milli bir sektör. Turizmde harcanan paranın yüzde 97'si ülkemizde kalıyor. Bu sebeple, 'Turizm harcamaları enflasyonu şişirir veya dövizi artırır' diyemem. Şu anda kredi kartı limitleri kontrollü azaltılıyor. Bankalarla bu konuda görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda çeşitli ürünlerle insanların kredi kartı limitlerine takılmadan tatil yapmalarına imkan sağlamak için uğraştık. Bu konuyla ilgili güzel haberlerimiz var. Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek."