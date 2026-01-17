Çalışanların maaş sohbetlerine, kredi kartı limitleri de eklenmiş durumda. Asgari ücret artıyor, bordrolar değişiyor gibi görünse de hayatın içinde tek ölçü birimi artık maaş değil. Market kasasında, akaryakıt istasyonunda, e-ticaret sitesinde karar verdiren bir unsur da kredi kartı limiti. Gelir, ayın başında yatan bir rakam. Limit ise ay boyunca hayatın idamesini sağlayan görünmez maaş. Kredi kartı limitleri, yeni asgari ücret olmuş olabilir mi, sorusunu düşünmemiz gerekiyor:

Artık hayatın tamamını resmî gelir, taşımıyor. Taşıyamadığı noktada da devreye kredi kartları giriyor. Kira, gıda, ulaşım, eğitim… Birçoğu maaşla değil, limitlerle dengeleniyor. Aylar ilerledikçe maaş, borcun sadece asgari ödeme tutarını karşılamaya yetiyor. Esas harcamanın ödenmesi ise geleceğe erteleniyor. Bu durum çoğu zaman bir tercihten çok, bir zorunluluk gibi. Çünkü gelirle gider arasındaki makas açıldıkça, kredi kartı bir ödeme aracı olmaktan çıkıyor. Gelir ikamesine dönüşüyor. Dolayısıyla çalışanlar, ne kadar kazanıyorum diye düşünmüyor, ne kadar harcayabiliyorum sorusunun yanıtı ile hesap yapıyorlar. Dolayısıyla harcayabildiği tutar, bankanın kişiye tanıdığı sınır kadar oluyor.

Limit artışı zam gibi algılanırsa

Bir çalışanın kart limiti arttığında yaşadığı psikoloji, çoğu zaman maaş zammından farksız gibi. Çünkü reel hayatta karşılığı olan bir genişleme alanı burası. Nakit artmıyor, refah artmıyor ama harcama limiti artıyor; dolayısıyla ödemelerin erteleme kapasitesi büyüyor. Limit artışı bir rahatlama hissi yaratıyor. Ama bu rahatlama, borcun kendisinden değil; borcu ödeyememe / ödememe ihtimalinin bir süre ötelenmesinden kaynaklanıyor. Yani aslında bir nefes alma anı. Kalıcı çözüm değil. Ekonomide bu duruma; tüketimin borçla finanse edilmesi, diyoruz. Gündelik hayat ise çok daha basit bir isim veriyor bu duruma; ay sonunu getirmek.

Yeni kırmızı çizgi, asgariden ödeme

Eskiden kırmızı çizgi, eksi bakiyeye düşmekti. Bugün hane bütçesinin kırmızı çizgisi asgari ödeme tutarı. Birçok hane için finansal planlama, borcu kapatmak üzerine değil. Asgariyi aksatmamak üzerine kurulu. Asgari ödendiği sürece sistem çalışıyor, kart kapanmıyor, hayat akıyor. Ama borç da küçülmüyor. Aksine katmanlaşıyor. Bu yapı sürdürülebilir mi? Yanıt: Hayır. Ama şimdilik idare edilebilir mi? Yanıt: Evet. O zaman devam… İşte tam da bu yüzden kredi kartı limitleri, fiilen maaşın yerini almış durumda.

Kredi kartı borçlarının hızla artması, tek başına harcama çılgınlığı göstergesi olarak kabul edilemez. Aksine, gelirin hayatı karşılamadığının en net işaretlerinden biridir. İnsanlar keyiften değil, zorunluluktan borçlanır. Elbette, kimse gıdayı, faturayı, yakıtı eğlence olsun diye karta yüklemez. Bu tablo bize; gelirlerin giderlere yetişemediğini, nakit akışının zayıfladığını, orta sınıf aşağı doğru esnemeye başladığını, borcun geçici refahın taşıyıcısı hâline geldiğini söylüyor. Ekonomilerde bu tür göstergeler genellikle sessizdir. Pek de manşetlerde görülmezler. Ama krizlerin ayak sesleri de çoğu zaman ekstrelerde duyulur.

Erken uyarıyı nerede aramalıyız?

Limitlerin yeni asgari ücret hâline gelmesi, sistem için bir uyarıdır. Çünkü borçla çevrilen tüketim, öyle ya da böyle bir noktada tıkanacak. Faiz yükselir, ödeme gücü düşer, zincir kırılır. O noktada sorun bireysel olmaktan çıkar, toplumsal bir hâle gelir. Bu yüzden mesele kredi kartı değil; kartın neden bu kadar hayati olduğudur. Eğer bir ülkede insanlar maaş gününü değil, ekstre kesim tarihini bekliyorsa; eğer gelir konuşulurken ilk sorulardan bir kart limiti ise; eğer zamlar borcu azaltmıyor, sadece yeni borç alanı açıyorsa… Bu noktada sorun, sadece harcama alışkanlığı mı yoksa geçim dengesi mi; düşünmeliyiz. Ekonomi, limit çizgisinde sessizce bir cümle söylüyor; gelir, hayatın gerisinde kaldı…

Sorularınız için e-posta adresi: [email protected]