Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik alınan kısıtlayıcı kararları değerlendirerek, uygulamanın reel sektör ve vatandaşlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Başkan Koçaş, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları yakından takip ettiklerini ve mali disiplinin önemini kabul ettiklerini ifade ederek, kredi kartı limitlerine getirilen sınırlamaların sahadaki ekonomik gerçekler dikkate alınmadan uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Kredi kartlarının günümüzde yalnızca bir tüketim aracı olmaktan çıktığını belirten Koçaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugünün koşullarında kredi kartları; ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Eğitim ücretleri, özel okul ve üniversite ödemeleri, hastane ve sağlık harcamaları, sigorta primleri, ulaşım ve konaklama gibi birçok zorunlu gider, vatandaşlarımızın ödeme gücüne göre bankalar tarafından tanımlanan kredi kartları aracılığıyla karşılanmaktadır.”

“LİMİT DARALMASI ÖDEME GÜÇLÜĞÜ DOĞURUR”

Kredi kartı limitlerinin daraltılmasının hem bireyleri hem de işletmeleri ödeme zorluğuyla karşı karşıya bırakacağını ifade eden Koçaş, artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı harcamaların nakit olarak yapılmasının artık mümkün olmadığını söyledi.

Nakit kullanımının giderek azaldığına da dikkat çeken ATSO Başkanı, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “Nakit döngüsünün yavaşlaması; üretimden istihdama, ticaretten hizmet sektörüne kadar birçok alanda zincirleme olumsuz etkilere yol açabilir” dedi.

“FİNANSAL İSTİKRAR, REEL HAYATLA UYUMLU OLMALI”

Finansal istikrarı sağlamaya yönelik düzenlemelerin, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşların zorunlu harcamaları dikkate alınarak yapılmasının önemine vurgu yapan Koçaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomide kalıcı istikrar; üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkündür. Bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişareye açık olduğumuzu, reel sektörün sesini her platformda dile getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”