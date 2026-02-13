Yeni uygulamaya göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin altında olan kullanıcıların limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak bu tutarın üzerinde karta sahip olanlar için limit indirimi gündeme gelecek.

2025 YILINDAKİ HARCAMA ORTALAMASI BAZ ALINACAK

Birden fazla bankadan kredi kartı bulunan ve toplam limiti 400 bin TL’yi aşan kullanıcıların limitleri, 2025 yılı harcama ortalamaları ve gelir durumu dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Geliriyle uyumsuz şekilde yüksek limite sahip olan kartlarda aşağı yönlü güncelleme yapılacak.

KULLANILMAYAN LİMİTLER DÜŞÜRÜLECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise kullanılmayan kredi kartı limitleri oldu. Buna göre, yıl boyunca kullanılmayan limitin yüzde 50’si iptal edilecek. Örneğin toplam 600 bin TL kredi kartı limiti bulunan ve yıl içinde 400 bin TL harcama yapan bir kullanıcının, kullanılmayan 200 bin TL’lik limitinin 100 bin TL’si silinecek. Bu durumda toplam kredi kartı limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

GELİRLE ORANTILI LİMİT HEDEFLENİYOR

Kredi kartı limitlerine ilişkin bu düzenleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankalara bildirildi. Kurulun amacı, kart limitlerini gelirle uyumlu hale getirerek finansal riskleri azaltmak.

Uzmanlar, özellikle birden fazla bankada yüksek limitli kredi kartı bulunan kullanıcıların ATM, mobil bankacılık ve internet şubelerinde limit değişikliğiyle karşılaşabileceğini belirterek, pazartesi günü itibarıyla kart limitlerinin kontrol edilmesini öneriyor.