Türkiye’de milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren, ancak çok az kişinin bildiği bir "limit blokesi" detayı ortaya çıktı. Bankaların hesap açılışı veya kredi işlemleri sırasında sessiz sedasız tanımladığı kredi kartları, mevcut limitlerinizi farkında olmadan sömürüyor olabilir.

'BU KREDİ KARTI SİZİN TOPLAM LİMİTİNİZİ BLOKE EDEBİLİYOR'

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan’ın Kanal D Haber’e yaptığı açıklamalar, kart kullanıcıları için bir uyarı niteliğinde. Bankaların, hesap açarken imzalatılan onlarca sayfalık dokümanların arasına "kredi kartı tanımlama" maddesini ekleyebildiğini belirten Turan, şu uyarılarda bulundu:

"Bankalar aslında istemeden kredi kartı verebiliyor. Sizin haberiniz olmuyor. Fiziki olarak kart elinize gelmese bile sistemde tanımlanmış olabilir. Hiç kullanmasanız dahi bu kredi kartı sizin toplam limitinizi bloke edebiliyor."

"HAYALET" LİMİT

Mevcut yasal düzenlemelere göre, bir kişinin sahip olabileceği toplam kredi kartı limiti, aylık gelirinin genellikle 4 katı ile sınırlı. Eğer eski bir bankanız sizin adınıza 50 bin TL’lik bir "hayalet" limit tanımladıysa, bu durum yeni başvuracağınız bankadan alacağınız limiti doğrudan düşürüyor veya başvurunuzun reddedilmesine neden oluyor.

E- DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Adınıza tanımlanmış tüm kartları ve bu kartların toplam limitini öğrenmek için banka şubelerini gezmenize gerek yok. e-Devlet üzerinden şu adımları takip ederek "limit röntgeninizi" çekebilirsiniz:

e-Devlet kapısına giriş yapın.

Arama çubuğuna "Risk Merkezi Raporu" yazın.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sekmesi üzerinden rapor başvurusu yapın.

Gelen raporda, aktif/pasif tüm kartlarınızı ve adınıza tanımlı Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limitlerini detaylıca görün.

Eğer listede kullanmadığınız kartlar veya limitler görüyorsanız, diğer bankalarda yer açmak için bu "bloke" edici limitleri iptal ettirmeniz gerekiyor. Uzmanlar, kullanılmayan kartların kapatılmasının hem kredi notunu koruduğunu hem de ihtiyaç anında limit boşluğu yarattığını vurguluyor.