Teknoloji geliştikçe parayı çalmanın yolu da şekil değiştirdi. Artık cüzdanın çalınması gerekmiyor; bir onay kodu, unutulan bir üyelik ya da halk açık bir Wi-Fi ağı, birikimlerinizin dakikalar içinde buharlaşmasına neden olabiliyor.
Kredi kartı kullananların parasını buharlaştıran bilinmeyen tehlikeler
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de kabuk değiştirdi. Artık sadece fiziki hırsızlık değil; sahte kargo mesajları, unutulan abonelikler ve ATM aparatları birikimlerinizi dakikalar içinde eritebiliyor.Derleyen: Süleyman Çay
Uzmanlar, "sessiz hırsız" olarak adlandırılan bu kayıplara karşı tüketicileri uyarıyor.
Son dönemin en yaygın dolandırıcılık yöntemi, "Kargonuz teslim edilemedi" veya "Banka hesabınızda şüpheli işlem var" içerikli sahte SMS’ler.
Bu linklere tıklayan kullanıcılar, kendi elleriyle kart bilgilerini korsanlara teslim ediyor. Hiçbir banka, SMS yoluyla sizden şifre veya tam kart numarası talep etmez.
Pek çok uygulama, "ilk ay ücretsiz" vaadiyle kart bilgilerinizi alıyor. Ancak deneme süresi sonunda iptal edilmeyen üyelikler, her ay düzenli olarak bakiyenizi tüketiyor.
Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu, ekstrelerini kontrol etmediği için aylarca kullanmadığı platformlara ödeme yapmaya devam ediyor.
ATM girişlerine yerleştirilen aparatlar (Skimming) ve kalabalık yerlerde POS cihazlarıyla yapılan "temassız yankesicilik", fiziksel güvenliğin hala ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Uzmanlar, kartların RFID korumalı cüzdanlarda taşınmasını öneriyor.