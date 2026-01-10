Kredi kartı borcu sadece Türkiye’de değil ABD’de de vatandaşların en büyük borç yüklerinden biri durumunda ABD Başkanı Trump’ın son açıklaması kredi kartı borçları ile ilgili farklı bir tartışmayı gündeme getirdi. Trump, kredi kartı faizlerinin yüzde 20’den yüzde 10’a indirilmesi için çağrı yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göreve geldiği tarih olan 20 Ocak’tan itibaren bir yıl süre boyunca kredi kartı faiz oranlarının yüzde 10’a çekilmesini istedi.

Trump, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kredi kartı şirketleri tarafından Amerikan halkının ‘soyulmasına’ artık izin vermeyeceğimizi bildiririz.

20 Ocak 2026 tarihinden itibaren, ABD başkanı olarak kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10’luk sınır getirilmesini talep ediyorum. Tesadüfen 20 Ocak tarihi, çok başarılı Trump yönetiminin birinci yıl dönümüne denk geliyor.”

KREDİ KARTI BORÇLARI TARİHİ SEVİYEDE

ABD’de kredi kartı borçları 2025 yılının kasım ayı itibari ile tarihin en yüksek seviyesine geldi. New York Federal Rezerv Bankası’nın verilerine göre ABD’de hanehalkının kredi kartı borcu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1,23 trilyon dolara geldi. Bu rakam tarihin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kredi kartı borçlarının yükselmesinde özellikle kış tatilindeki harcamalar etkili oluyor. ABD’de en yüksek harcamalar kış tatilinde yapılırken borçlarını ödemekte zorlananlar zorunlu tasarrufa gidiyor.

Son verilere göre, ABD’lilerin 4’te 3’ü kredi kartı kullanırken kredi kartı sahiplerinin yüzde 46’sı borçlarla uğraşıyor. Öte yandan ortalama bir ABD’linin cebinde 3-4 kredi kartı olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI FAİZLERİ NE DURUMDA?

Türkiye’de ise Merkez Bankası’nın kararı ile kredi kartı faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. 1 Ocak’tan itibaren uygulanan düzenleme ile faiz oranları borç bakiyesine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre dönem borcu 30 bin liranın altında olanlara uygulanan faiz yüzde 3,25 olurken, 30 bin lra-180 bin lira aralığında borcu olanlara ise azami yüzde 3,75 olarak belirlendi. 180 bin lira borcun üstüne ise azami yüzde 4,75 oranında faiz uygulanmasına karar verildi.