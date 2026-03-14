Kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalışan vatandaş, kredi kartı borcu geldiğinde nakit akışını sağlamakta güçlük çekiyor. Ödeme tarihi olarak son güne kadar bekletiliyor.
Kredi kartı borcunu son gün ödeyenler dikkat: Sakın bu hataya düşmeyin
Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı vatandaşın nakit akışını durma noktasına getirdi. Kiralar maaşın önemli bir kısmını götürürken vatandaş ay sonunu ancak kredi kartıyla getirebiliyor.Derleyen: Aykut Metehan
Ancak uzmanlar, son gün ödenen kredi kartı borcunun, sicilde 'risk' oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Bankaların sisteminde vatandaşların notları, kredi borçluluk oranına göre belirleniyor. Son gün yapılan ödemeler, sistemde olumlu bir izlenim bırakmıyor. Borçluluk oranı hesaplanırken, son ödeme tarihi değil, hesap kesim tarihi dikkate alınıyor.
Son gün borcun tamamı dahi ödense, hesap kesim tarihinde görünen yüksek borç oranı, vatandaşın kredi borçluluk oranını şişirtiyor. Bu da banka sisteminde 'limitine aşırı bağımlı' veya 'nakit akışı yavaş' olarak derecelendiriyor.
Uzmanlar, kredi notunu yükseltmek isteyen vatandaşlara şunu öneriyor:
Borcun, ekstre kesiminden hemen sonra ödenmesi gerekiyor
Eğer bu şekilde bir ödeme yöntemi belirlenirse, 'borç limit oranı' düşük görünüyor.