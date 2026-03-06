Ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, milyonlarca vatandaşı günlük harcamaları için kredi kartına yönlendirdi. Ancak bu kullanım artışı, beraberinde ciddi bir borç yükünü de getirdi. Bankacılık sisteminde borcunu ödeyemeyenler için belirlenen 90 günlük yasal süre, borçlu ile banka arasındaki köprülerin atıldığı son dönemeç olarak kabul ediliyor.

90 GÜNLÜK EŞİK AŞILIRSA NE OLUR?

Borcun 90 gün boyunca ödenmemesi durumunda bankalar "temerrüt" sürecini işleterek şu adımları atıyor.

Yasal Takip Başlar: Borcun tamamı muaccel (hemen ödenmesi gereken) hale gelir.

Dosya Devri: Alacak dosyası bankanın hukuk servisine ya da varlık yönetim şirketlerine devredilir.

Haciz İşlemleri: Maaşın bir kısmı, banka hesapları ve taşınmaz varlıklar üzerine haciz konulabilir.

Kredi Notu Kaybı: Findeks puanı hızla düşer ve kişinin uzun yıllar finansal sisteme (kredi, kart, çek vb.) erişimi engellenir.

"ZORUNLULUK SARMALA DÖNÜŞMESİN"

Uzmanlar, enflasyonist ortamda temel ihtiyaçlar (kira, fatura, gıda) için kart kullanımının bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor. Ancak "kartla borcu kapatma" döngüsünün sürdürülebilir olmadığını belirten ekonomistler, 90 günlük süre dolmadan bankayla iletişime geçmenin kritik olduğunu vurguluyor.

BORÇ KISKACINDAKİ VATANDAŞ İÇİN YOL HARİTASI

Borçların kontrolden çıkmasını engellemek için şu stratejiler izlenebilir:

Dosya avukata gitmeden önce bankanızla "borç yapılandırma" masasına oturun. Vadeyi uzatarak taksit miktarını düşürebilirsiniz.

Eğer borcunuz bu şirketlere satıldıysa, genellikle ana para üzerinden indirimli kapatma veya uygun taksitlendirme seçenekleri sunulabilir.

Sosyal yardımlar ve asgari ücretin tamamı haczedilemez. Haklarınızı bilmek sizi psikolojik baskıdan korur.

Özellikle yüksek tutarlı borçlarda bir avukat eşliğinde itiraz veya itfa süreçlerini yönetmek, usulsüz faiz artışlarının önüne geçebilir.