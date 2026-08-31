Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

Bankaların kredi kartı kullanıcılarından aldığı yıllık ücretlere yeni artışlar yansıdı. Aidat iadesi talep eden bazı müşterilerden yüksek harcama taahhüdü istendiği belirtilirken, denetim çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 1

Türkiye’de bankacılık ürünlerini kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni ücret artışları gündeme geldi.

Bankaların bazı kalemlerde yaptığı zamların ardından yıllık ücretlerin 5 bin liraya kadar yükseldiği belirtildi.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 2

Sözcü’den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı 150 milyon 375 bine ulaşırken, bankaların kart kullanıcılarından yıllık 2 bin ila 5 bin lira arasında aidat aldığı ifade edildi.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 3

AİDATLARA YÜZDE 70'E VARAN ZAM

Bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e varan oranlarda zam yaptığı belirtildi.

Artış sonrası bazı kredi kartlarında yıllık kart ücretleri binlerce liraya çıktı.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 4

Vatandaşların özellikle son dönemde kart ücretleri nedeniyle bankalara yaptığı şikayetlerin arttığı ifade edildi.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 5

İADE İSTEYEN MÜŞTERİYE HARCAMA ŞARTI

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, kredi kartı aidatlarına ilişkin tüketici şikayetlerinin yükseldiğini söyledi.

Kanko, bazı bankaların aidat iadesi talep eden müşterilerden 108 bin liralık harcama taahhüdü istediğini belirtti.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 6

Uzun süredir kullanılmayan kredi kartlarına dahi aidat yansıtıldığını söyleyen Kanko, bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı seçeneği sunması gerektiğini vurguladı.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 7

BORÇ YÜKÜ BÜYÜYOR

Kredi kartı aidatlarındaki artış, vatandaşların yüksek borç yüküyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Bireysel kredi kartı borçlarının toplamı 3,3 trilyon lirayı aşarken, bu borcun 2 trilyon liradan fazlasını taksitsiz harcamalar oluşturdu.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 8

Bankacılık sektöründe yasal takibe alınan toplam borç tutarının ise 839 milyar liraya yaklaştığı aktarıldı.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 9

TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ARTTI

Bireysel kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacak tutarı, 21 Ağustos itibarıyla yıllık bazda yüzde 80 artışla 353 milyar liraya yükseldi.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 10

Bu tutarın 187,4 milyar lirasını kredi kartlarından kaynaklanan alacakların oluşturduğu belirtildi.

Artan borç yükü ve kart ücretlerindeki yükseliş, tüketicilerin bankacılık işlemlerinde karşılaştığı maliyetleri yeniden tartışmaya açtı.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 11

BAKANLIKLARA VE BDDK’YA ÇAĞRI

Mühip Kanko, kredi kartı aidatları konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve BDDK’ya denetim çağrısında bulundu.

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Kredi kartı aidatlarına zam: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor - Resim: 12

Kanko, bankaların uygulamalarının incelenmesi ve tüketicilerin haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Kredi kartı aidatlarında yaşanan artışların ardından, bankaların ücret politikaları ve aidat iadesi süreçleri yeniden gündeme taşındı.

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