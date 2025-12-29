Yıl sonunun gelmesi ile birlikte milyonca vatandaşın kredi kartı ekstrelerine yıllık ücret yansıtıldı. Vatandaşlar sosyal medyada bankalara tepki göstererek yıllık ücretlerin iadesini talep etti.

Bankaların aldığı yıllık ücretlerin yasal olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ederken Tüketiciler Derneği (TÜRDER) Genel Başkanı Levent Küçük uyarılar yaptı. Küçük, Haber 3’te yayınlanan yazılı açıklamasında kredi kartlarından yıllık ücret alınmasının 2014 yılında yayınlanan yönetmelik ile yasal hale geldiğinin altını çizdi.

Küçük, kredi kartlarından yıllık ücret alınmasının şu şartlara bağlı olduğunun altını çizdi:

1-Kredi kartının fiilen kullanılıyor olması,

2-Kredi kartının 180 gün (6 ay) süreyle hareketsiz kalmamış olması,

3-Alınacak kart aidatı tutarının makul olması,

4-Kart sahibinin bilgilendirilmesi, ücretin müzakere edilmesi ve onayının alınması.

TÜRDER Genel Başkanı Küçük, mevcut yasalara göre bankaların yıllık ücret alınmayan kredi kartlarını tüketicilere sunmak zorunda olduğunu belirterek, vatandaşlara kart aidatının iptali için yapabileceklerini şu sözler ile anlattı:

“Bazı bankalar, kredi kartının belirli süre kullanılması veya aylık belirli tutarda harcama yapılması taahhüdü verilmesi halinde, tahsil ettikleri kart aidatını iade edebilmekte ya da para puan yükleyebilmektedir. Bu nedenle bankanızın müşteri hizmetleri ile görüşmenizde yarar bulunmaktadır.

Ayrıca, sizinle müzakere edilmeden ve onayınız alınmadan tahsil edilen yıllık kart ücretlerinin iadesi amacıyla, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüketiciler Derneği olarak, kredi kartlarından alınan yıllık ücretlerin tamamen kaldırılmasını ve bu konuda yasal düzenleme yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Yıl sonu yaklaşırken, kredi kartı ekstrelerinizi mutlaka kontrol etmenizi ve bankanız ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.”