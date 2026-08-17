Kaynak: Diğer

İki kredi hesaplama aracının farklı sonuç vermesi çoğu zaman aritmetik hatadan değil, farklı varsayımlardan kaynaklanır. Araçların girdi ve kapsam açıklamaları okunmadan rakamlar yan yana konmamalıdır. Bu yazı, karar için kullanılacak ölçütleri ve hesaplama sırasını somut bir örnek üzerinden açıklıyor.

Değerlendirmeye başlamadan önce tutar ve vadeyi sabitlemek gerekir. Aynı varsayımlarla toplam ödeme, taksit ve ilgili maliyet kalemlerini görmek için kredi hesaplama sayfasındaki yaklaşım kullanılabilir. Ekrandaki sonuç bir teklif değil; seçenekleri aynı zeminde incelemek ve hangi soruların sorulacağını belirlemek için başlangıç noktasıdır.

KREDİ HESAPLAMA ARAÇLARI NASIL ÇALIŞIR, SONUÇLAR NEDEN FARKLI ÇIKAR: TEMEL DEĞERLENDİRME

Aylık faiz oranının yanı sıra vade, ödeme tarihi, tahsis ücreti, vergi ve sigorta gibi kalemlerin dahil edilip edilmediği sonucu değiştirir. Eşit taksitli bir kredide ödeme; anapara, aylık faiz oranı ve vade kullanılarak hesaplanır. Taksit sabit görünse de içindeki faiz ve anapara payı dönem boyunca değişebilir. Sonuç ekranında yalnızca taksit değil, toplam geri ödeme ve maliyet oranı da yer almalıdır. Tahsis ücreti, sigorta ve kredi türüne göre uygulanabilecek vergi veya diğer giderler hesaba dahil edilmediğinde iki aracın sonucu farklılaşabilir.

BU BAŞLIKTA BELİRLEYİCİ OLAN NOKTA

Sonuç farkını bulmak için araçların girdileri satır satır karşılaştırılmalıdır. Biri aylık nominal oran, diğeri yıllık maliyet oranı kullanıyor olabilir. Bir araç sigortayı dahil ederken diğeri hariç bırakabilir. İlk taksite kalan gün ve ödeme günü de fark yaratır. Aynı girdiler ve aynı kapsam sağlandığında kalan küçük fark genellikle yuvarlamadan kaynaklanır.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ NASIL OKUNMALI?

Hesap eşit taksit varsayımıyla hazırlanmış örnektir. Bankanın ödeme günü, ücretleri, sigortası ve yuvarlama yöntemi nihai planı değiştirebilir. Tablodaki her satırın kaynağı teklif formu veya sözleşme olmalı; sözlü bilgi ayrı not edilse bile hesapta doğrulanmış veri yerine kullanılmamalıdır.

KARAR ÖNCESİ KISA KONTROL LİSTESİ

Aynı tutar ve vadeyi bütün tekliflerde sabit tutun.

Aylık oran ile yıllık maliyet oranını karıştırmayın.

Taksitin yanında toplam geri ödemeyi mutlaka kaydedin.

Sigorta ve tahsis ücretinin hesaba dahil olup olmadığını kontrol edin.

İlk ödeme tarihinin bütçenize etkisini görün.

Gelir düşüşü senaryosu için en az bir taksitlik güvenlik payı bırakın. Bu madde, bu içerikteki senaryonun en hassas noktasıdır.

MEVZUAT VE SÖZLEŞME TARAFI

Hesaplama sonucu bağlayıcı banka teklifi değildir. Nihai oran, masraf, sigorta ve ödeme tarihleri başvuru sırasında banka tarafından belirlenir. Karşılaştırma yapılırken bütün araçlarda aynı tutar, aynı vade ve aynı oran kullanılmalı; oranın aylık mı yıllık mı olduğu kontrol edilmelidir. Erken ödeme veya ara ödeme planı varsa sözleşmedeki hesaplama yöntemi ayrıca incelenmelidir.

UYGULAMA NOTU

Örnek tabloda kredi tutarı 160.000 TL olarak değiştirildiğinde diğer bütün satırlar yeniden hesaplanmalıdır. Aylık oran için kullanılan %3,00 değeri yalnızca bu senaryoya aittir ve güncel belgeyle değiştirilmelidir. Vade satırının atlanması, sonuç doğru görünse bile gerçek nakit etkisinin eksik hesaplanmasına yol açabilir. Yaklaşık taksit ile ilgili 9.448 TL bilgisi tek başına karar üretmez; diğer koşullarla aynı tarihli olmalıdır. Düşük taksit uğruna vadenin gereğinden fazla uzatılması toplam maliyeti büyütebilir. Orandaki küçük değişimin taksite ve toplam ödemeye etkisi ayrı senaryoda gösterilmelidir. Net ele geçen tutar ile sözleşmedeki anapara aynı değilse aradaki fark açıklanmalıdır. İlk taksit tarihi maaş döneminden önceyse başlangıç ayı bütçesi ayrıca hazırlanmalıdır. Sigorta primi peşin kesiliyorsa kullanılabilir nakit beklenenden düşük olabilir. Ara ödeme planı bulunan kişi mevcut sözleşmedeki erken ödeme yöntemini kontrol etmelidir. Aylık oranı on ikiyle çarpmak her zaman yıllık bileşik maliyeti doğru vermez. Hesap makinesindeki varsayılan vade fark edilmeden bırakılırsa kıyas bozulur. Toplam geri ödeme, taksit ile vadenin basit çarpımına ek masrafları da içermelidir.

SONUÇ

Sağlıklı karar, tek bir oran veya slogan yerine yazılı koşulların aynı tabloya taşınmasıyla verilir. Tutar, süre, toplam ödeme, erişim veya teslim zamanı ve çıkış koşulları birlikte incelendiğinde seçeneklerin bütçeye etkisi görünür olur. Nihai işlemden önce güncel teklif ile sözleşme yeniden kontrol edilmelidir.