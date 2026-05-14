İlk derece mahkemesinin “en fazla dörtte bir kesinti yapılabilir” kararını bozan istinaf mahkemesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı ve bankaların sözleşmeye dayalı tahsilat yetkisini güçlendirdi.
Kredi çeken emekliler dikkat: Tek bir imza maaşınıza bloke getirebilir
Adana Bölge Adliye Mahkemesi, banka kredi sözleşmelerinde emekli maaşının tamamına bloke konulmasına ve borca mahsup edilmesine izin veren açık yetki ve talimat maddelerinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.Derleyen: Baran Yalçın
Olay, 2015 yılında bir bankadan kredi çeken emekli bir vatandaşla ilgili. Emekli maaşı, kullandığı kredi nedeniyle tamamen kesilerek borca mahsup edildi. 2016’da ise emeklinin yetkilisi olduğu şirketin ticari kredisi için aynı blokaj işlemi devam etti.
2018’de yapılan itiraz üzerine kesintiler durduruldu ve maaş yeniden emekliye ödenmeye başlandı. Emekli, konuyu yargıya taşıdı. Maaşından yasal sınır olan dörtte bir oranından fazlasının kesilemeyeceğini belirterek, bugüne kadar yapılan tüm kesintilerin iadesini talep etti.
Banka: Sözleşmede açık yetki var
Davalı banka ise kredinin tüketici değil ticari nitelikte olduğunu savundu.
Emeklinin imzaladığı genel kredi sözleşmesinde, banka nezdindeki tüm hesaplar (mevduat, bloke hesapları) ve emekli maaşı üzerinde hapis, mahsup ve takas yetkisi verdiğini belirtti. Bu yetkinin, emeklinin kendi talimatıyla maaş hesabından kesinti yapılmasına da izin verdiğini ifade etti.
İlk derece emekliyi haklı buldu, istinaf tersine çevirdi
Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporunu dikkate alarak emeklinin talebini kabul etmiş ve kesintilerin iadesine karar vermişti. Banka bu kararı istinafa taşıdı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi ise bankanın itirazını haklı buldu. Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Müşterinin banka nezdindeki mevduat hesabından ihbarda bulunulmadan mahsup yapılabileceğinin düzenlendiği, ayrıca davacının kredi bedelinin emekli maaş hesabı ile diğer tüm hesaplarından ödenmesi için kesinti yapılabilmesine yönelik talimat verdiği görülmüştür. Hesap ekstresinden de bu talimata uygun kesintilerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının emekli hesabından yapılan ticari krediye ilişkin kesintiler genel kredi sözleşmesi hükümlerine, bireysel krediye ilişkin kesintiler ise bireysel kredi sözleşmesi hükümlerine uygundur.”
Mahkeme, ilk derece kararını kaldırarak bankayı haklı buldu. Karar kesin nitelikte olduğu için, sözleşmede açık yetki verilmesi halinde emekli maaşının tamamına bloke konulmasının yasal dayanağı resmen tescillenmiş oldu.
Emekliler dikkat!
Karar, özellikle bankalarla kredi sözleşmesi imzalayan emekliler açısından büyük önem taşıyor. Artık tek bir imza, maaşın dörtte birinden fazlasının değil, tamamının bloke edilmesine kapı aralayabiliyor. Emekliler, kredi kullanırken sözleşme maddelerini dikkatle okumaları konusunda uyarılıyor.