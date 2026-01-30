BAĞ-KUR prim borcu olan çiftçiler devlet destekli tarım kredilerinden yararlanamıyordu. Çiftçiyi üretimde tutmayı zorlaştıran ve tarımı geriye götüren bu durum, hem üretimi hem de kaliteyi düşürüyordu. CHP'li Gürer BAĞ-KUR borcu olan çiftçinin de devlet destekli kredilerden yararlanabilmesinin önünü açacak kanun teklifini TBMM'ye sundu.

KANUN TEKLİFİ ŞÖYLE

MADDE 1- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

"EK MADDE 2 - Kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin tahsis, onay ve kullanım süreçlerinde; 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden doğan prim ve BAĞ-KUR borçlarının bulunması hiçbir şekilde kısıtlayıcı bir kriter olarak değerlendirilemez."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.