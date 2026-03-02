Kulislere yansıyan bilgilere göre iki prenses artık ne Royal Box’ta yer alabilecek ne de 1825’ten bu yana süregelen geleneksel atlı araba kortejine katılabilecek. Kararın özellikle Beatrice cephesinde şaşkınlık yarattığı ve süreçle ilgili önceden bilgilendirilmedikleri öne sürülüyor.

EPSTEİN BELGELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yasağın arka planında, Jeffrey Epstein bağlantılı dosyaların etkili olduğu iddia ediliyor. Kamuoyuna yansıyan bazı belgelerde prenseslerin isimlerinin geçmesi üzerine saray içinde kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatıldığı belirtiliyor.

Söz konusu belgelerde iki prensesin Epstein ile ilişkilerinin kapsamına dair soru işaretleri bulunduğu, özellikle mali bağlantılar konusunda netlik sağlanamadığı ileri sürülüyor. Bu nedenle kamusal rollerinin geçici olarak askıya alındığı konuşuluyor.

SADECE ASCOT DEĞİL

II. Elizabeth döneminde özel bir yere sahip olan Royal Ascot, kraliyet ailesinin en görkemli geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kraliyet üyelerinin atlı arabalarla Royal Enclosure’a giriş yaptığı tören, monarşinin sembolik gücünü yansıtan anlardan biri.

Ancak kulislerde konuşulanlara göre karar yalnızca Ascot’la sınırlı kalmayabilir. İki prensesin belirsiz bir süre boyunca tüm resmi görevlerden uzak tutulabileceği iddiaları gündemde. Bu gelişmenin, hâlihazırda Prens Andrew üzerinden eleştirilerin odağında olan York kanadı için yeni bir darbe anlamına geldiği değerlendiriliyor.