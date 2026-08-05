Kraliyetin kararı ülke gündemine damga vurdu: 19 yaşındaki prenses askere gitti

KRALİYET AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Prenses Isabella'nın askerlik süresince devlet tarafından sağlanan maaş ve ödeneklerden yararlanmayacağı bildirildi. Açıklamaya göre prensesin kişisel harcamaları ile görev sürecindeki tüm masrafları ailesi tarafından karşılanacak.