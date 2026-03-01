Netflix, Andrew’un kamuoyunda yaşadığı düşüşü konu alan mini bir dizi için Emmy ödüllü kraliyet draması 'The Crown' ile yeni bir projeye hazırlanıyor. Left Bank Pictures ile yürütülen görüşmelerde, kraliyet skandallarını odağına alacak özel bölümler serisi üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Daily Mail kaynaklarına göre, altıncı sezonla sona eren 'The Crown' çatısı altında Andrew’un yaşamını ve skandal sürecini konu alan sınırlı bölümlük bir dizi planlanıyor. 2016’dan 2023’e kadar yayınlanan dizi, bu süreçte toplam 21 Emmy ödülü kazanmıştı.

Netflix’in yanı sıra Disney ve Amazon gibi dev stüdyoların da Andrew skandalını ekranlara taşımak için projeler geliştirdiği iddia ediliyor.

19 Şubat’ta gözaltına alınan Andrew, gizli ticari belgeleri Epstein’e iletmekle suçlanıyor ve kamu görevini kötüye kullanmakla itham ediliyor. Monarşi karşıtı aktivist Graham Smith’in başvurusu sonrası başlayan soruşturma, Andrew’un yargılanmasına ve olası ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalmasına yol açtı.