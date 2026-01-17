Kralın kızını kurtaran su: 50 bin kişi bu hamama akın etti

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri’de yaşayan bir kralın, ağır bir hastalığa yakalanan kızının bu hamamın sularıyla şifa bulduğuna inanılan ve bu yüzden “Kral Kızı” olarak anılan tarihi yapı; özgün mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır kesintisiz akan termal suyuyla dikkat çekiyor.