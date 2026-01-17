Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri’de yaşayan bir kralın, ağır bir hastalığa yakalanan kızının bu hamamın sularıyla şifa bulduğuna inanılan ve bu yüzden “Kral Kızı” olarak anılan tarihi yapı; özgün mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır kesintisiz akan termal suyuyla dikkat çekiyor.
Kralın kızını kurtaran su: 50 bin kişi bu hamama akın etti
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde “Kral Kızı” adıyla da tanınan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Basilica Therma Roma Hamamı, 2025 yılında yaklaşık 50 bin ziyaretçi çekti.
Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde 2022’de başlayan ve Ağustos 2024’te tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açılan hamam, son günlerdeki soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte etkileyici görüntülere sahne oldu.
Sarıkaya Roma Hamamı’nda termal suyun soğuk havada oluşturduğu yoğun buhar, dron çekimleriyle kaydedildi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu coğrafyasında Türk kültür ve medeniyetini yüceltirken bir yandan da kadim uygarlıkları gün yüzüne çıkararak ilin, ülkenin ve insanlığın hizmetine sunduklarını ifade etti.
Roma Hamamı’nın büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Özkan, “Roma Hamamı’nın bir benzeri sadece İngiltere’de var.
Bünyesinde sıcak su barındıran ve gerçekten merak edilen bir alan olan burası, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçiye ulaştı. İnşallah gelecek yıllarda bu rakam 100 binlere, 200 binlere çıkacaktır.” dedi.
Özkan, hamamın kent ekonomisi ve ticaret hayatı için de önemli bir konuma geldiğini belirtti.
Tarihi hamamın çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali, “Anadolu’nun tam ortasında, kalbinde, kadim şehrimizde, turizm alanlarımızı ihya etmek, insanımıza kazandırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmişten bu tarafa hep konuşulan, hep söylenen Kazankaya Vadisi’ni de inşallah gelecek yıl turizme kazandırmış olacağız.” diye konuştu.