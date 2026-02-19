Söz konusu mektup, kraliyet konutlarından Royal Lodge’un eski baş hizmetçisi Beatrice Stillman’a hitaben yazılmış yazışmalardan biri. Tek sayfalık belgede küçük Elizabeth’in dünyasına dair samimi izler dikkat çekiyor.

Mektupta köpek, at ve çocuk çizimlerine yer veren genç prenses; kuşların sağlığını ve akvaryumdaki balıkların yaşayıp yaşamadığını soruyor. Ayrıca topladığı çuha çiçeklerinin konuttaki personel arasında paylaştırılmasını rica ediyor.

Prenses Elizabeth’in bu satırları 1936-1940 yılları arasında, 10 ila 12 yaşlarındayken kaleme aldığı belirtiliyor. Satışı gerçekleştirecek olan Hansons Auctioneers’tan müzayede uzmanı Justin Matthews ise mektubu “27 yıllık kariyerimde gördüğüm en zarif parçalardan biri” sözleriyle tanımlıyor.