Anasayfa Yaşam Kraliçe II. Elizabeth’e yorgan dikmişti: 60 yıllık usta zamana direniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geleneksel el sanatını yaşatan 73 yaşındaki Erkan Genç, yarım asrı deviren meslek hayatında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e bile portreli yorgan dikti. İlçenin son yorgancısı olan usta, Orta Asya'dan saraylara uzanan bu geleneği iğnesiyle geleceğe taşıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geleneksel Türk el sanatları arasında yer alan yorgancılık, ustalarının el emeğiyle zamana direniyor. İlçedeki tek yorgancı olan 73 yaşındaki Erkan Genç, unutulmaya yüz tutan mesleğini 60 yıldır devam ettiriyor.

Sipariş usulü çalışan ve 1 günde yorganı diken Genç’in müşterileri arasında İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth de var. 1980 yılında İngiltere Büyükelçiliği’nden gelen talep üzerine, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in batikle yapılan portresinin yer aldığı yorganı diken Erkan Genç, "Kraliçenin resmi olan yorganı 3 kişi yaptık" diye konuştu.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihiyle gelinlerin çeyiz sandıklarında yer bulan, Osmanlı saraylarını altın ya da gümüş tellerle, ipek ve kadifelerin üstüne işledikleri el emekleriyle süsleyen yorgancılar, geleneksel Türk el sanatına attıkları düğümlerle, zamana direniyor. O ustalardan biri de Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Erkan Genç.

Yorgancı babasına çırak olan 'Yorgancı Erkan', mesleğini 63 yıldır devam ettiriyor. Çubukçu, hallaç edip, ayrıştırdığı pamuğu, çarşafa doldurup diktikten sonra döverken, renkler, çiçekler ve motifler, ellerinde yeniden şekil buluyor. Cuma Mahallesi’ndeki dükkanında rengarenk satenlerin üzerine sabırla motifleri işleyen Genç, sipariş üzerine dikimine başladığı yorganı bir günde tamamlıyor.

'KRALİÇENİN YORGANINI DİKTİK'

Diktiği yorganların birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini de söyleyen Erkan Genç’in müşterileri arasında İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth de var. 1980 yılında İngiltere Büyükelçiliği’nden gelen talep üzerine, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in batikle yapılan portresini yorgana işleyen Erkan Genç, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Avrupa'nın hemen hemen her ülkesi aldı. Fransa, Belçika, Almanya. Hatta İstanbul'da dernek olarak İngiltere Kraliçesi’ne gönderdiğimiz yorgan bile var.

‘İnegöllüden gitti’ denilseydi daha iyiydi. Ama dernek gönderdi.

Çok değişik bir şeydi o. Karşılığında derneğe 450-550 pound para gelmiş. Tabi bu elçilik vasıtasıyla gidiyor.

3 kişi yaptık, kraliçenin resmi vardı. Öldü, neydi o 2’nci Elizabeth miydi? 1980’lerde falan. 1980-84 arası, o aralarda."

Kaynak: DHA
