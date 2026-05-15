Kraliçe Elizabeth’ten Zelenskiy’e: Kıyafetlerle verilen diplomatik mesajlar

ZELENSKİY'NİN ASKERİ TARZDA KIYAFETLERİ

Bir süredir kıyafetleri üzerinden diplomatik mesaj vermeyi sürdüren liderler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yer alıyor. Zelenskiy, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana takım elbise yerine askeri tarzda kıyafetler giymeyi tercih etti. Bu seçim, birçok ülke tarafından cephedeki askerlerle dayanışmanın sembolü ve savaş dönemi liderliğinin bir yansıması olarak değerlendirilirken bazı protokol çevrelerince resmiyetten uzak bir tercih olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 28 Şubat 2025'te Oval Ofis'te bir araya gelen Zelenskiy'e bir muhabir, "neden takım elbise giymediği" ve "saygısızlık ettiği" yönünde bir soru yöneltti.

Zelenskiy ise bu soruya "Bu savaş bittikten sonra giyeceğim." yanıtını verdi. Yaşananların ardından Zelenskiy'nin kıyafet seçimi, bir süre daha kamuoyunu meşgul etti.