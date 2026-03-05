Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Yaşam Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi

Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi

Tekirdağ’da gelgit ve rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi 7 metre çekildi. Halk arasında ‘Kral Yolu’ olarak bilinen kayalıkların ortaya çıkmasıyla oluşan eşsiz manzara, kameraya yansıdı. Martılar balık avladı, sahil vatandaşların ilgisini çekti.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 1

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi'nin mevsimsel gelgit etkisiyle yaklaşık 7 metre çekilmesi sonucu, halk arasında "Kral Yolu" olarak bilinen tarihi kayalık alanlar yeniden su üstüne çıktı.

1 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 2

Normalde su altında kalan bu kayalıklar, sahilde ilginç bir manzara oluşturdu.Denizin çekildiği bölgede kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve taşlar arasında kalan küçük balıkları avlamaya çalıştı.

2 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 3

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu doğal olaya büyük ilgi gösterdi.

3 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 4

Çekilme ayrıca dronla havadan görüntülendi; kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görüldü.

4 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 5

Uzmanlara göre bu tür çekilmeler her yıl rüzgar, hava basıncı ve gelgit etkileriyle belirli dönemlerde meydana geliyor.

5 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 6

Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, "Kral Yolu"nun bu haliyle nadir bir görüntü sunduğunu belirtti. Olayda herhangi bir tehlike veya zarar bildirilmedi.

6 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 7
7 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 8
8 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 9
9 10
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi - Resim: 10
10 10
Kaynak: DHA
