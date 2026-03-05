Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi'nin mevsimsel gelgit etkisiyle yaklaşık 7 metre çekilmesi sonucu, halk arasında "Kral Yolu" olarak bilinen tarihi kayalık alanlar yeniden su üstüne çıktı.
Kral Yolu ortaya çıktı: Marmara Denizi 7 metre geriye çekildi
Tekirdağ’da gelgit ve rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi 7 metre çekildi. Halk arasında ‘Kral Yolu’ olarak bilinen kayalıkların ortaya çıkmasıyla oluşan eşsiz manzara, kameraya yansıdı. Martılar balık avladı, sahil vatandaşların ilgisini çekti.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Normalde su altında kalan bu kayalıklar, sahilde ilginç bir manzara oluşturdu.Denizin çekildiği bölgede kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve taşlar arasında kalan küçük balıkları avlamaya çalıştı.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu doğal olaya büyük ilgi gösterdi.
Çekilme ayrıca dronla havadan görüntülendi; kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görüldü.
Uzmanlara göre bu tür çekilmeler her yıl rüzgar, hava basıncı ve gelgit etkileriyle belirli dönemlerde meydana geliyor.
Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, "Kral Yolu"nun bu haliyle nadir bir görüntü sunduğunu belirtti. Olayda herhangi bir tehlike veya zarar bildirilmedi.