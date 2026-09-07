Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti

Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti

Hollandalı motokros yıldızı Jeffrey Herlings, Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Afyonkarahisar’da düzenlenen 17. ayağında damalı bayrağı ilk sırada geçerek sezon bitmeden şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Kaynak: DHA / İHA
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 1

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17'nci ayağında damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı pilot Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar’da şampiyonluğunu ilan etti.

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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 2

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17'nci ayak 1'inci yarışı büyük heyecana sahne oldu.

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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 3

Nefes kesen mücadelelerin ardından bitiş çizgisini birinci sırada geçen Hollandalı yıldız Jeffrey Herlings, sezon bitmeden şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 4

Zorlu parkurda üstün performans sergileyen Herlings’in ardından Slovenyalı sürücü Tim Gajser yarışı ikinci, Fransız pilot Romain Febvre ise üçüncü sırada tamamladı.

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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 5

Afyonkarahisar’da sergilediği başarılı sürüşle zirveye çıkan Herlings, bu zaferle kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi

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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 6
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 7
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 9
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 10
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 11
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 12
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 13
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 14
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Kral tahtını Türkiye’de giydi: Şampiyonluğu günler öncesinden ilan etti - Resim: 15
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