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Kaynak: AA

Sevilen animasyon karakteri Kral Şakir'in yeni sinema filmi "Kral Şakir: 1001 Gece"nin ilk tanıtım videosu izleyiciyle buluştu.

Yapılan açıklamaya göre, Grafi2000 tarafından hazırlanan yapımın ilk görüntüleri, karikatürist ve yapımcı Varol Yaşaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kral Şakir ve arkadaşlarının "1001 Gece Masalları"ndan ilham alan yeni serüvenini konu alan filmin, Ocak 2027'de sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yapımcı Varol Yaşaroğlu, her yeni projede daha büyük evrenler, daha derin hikayeler ve daha cesur anlatımlarla izleyicilerin karşısına çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Üretmeye ara vermeden yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Yaşaroğlu, ilk sinema filmi 2018'de vizyona giren serinin televizyon ekranlarından beyazperdeye uzanan yolculuğuna yeni yapımıyla devam edeceğini belirtti.