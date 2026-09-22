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Kaynak: Haber Merkezi

Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilişkin 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda, elektronik platformda uygulanan bahis oranları ve sanal bayilerle yapılan sözleşmelere ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Raporda, Başbayi tarafından işletilen elektronik platformda “Kral Oran” adı altında diğer sanal bahis sitelerine kıyasla daha yüksek bahis oranları uygulandığı belirtildi.

BANKA ENTEGRASYONUNUN ARDINDAN PAZAR PAYI ARTTI

Rapora göre Haziran 2025’te hayata geçirilen banka entegrasyonuyla kullanıcıların bakiye yükleme ve ikramiye çekme işlemlerini doğrudan banka kanalları üzerinden gerçekleştirmesinin önü açıldı. Böylece bu işlemler için fiziki bayilere gitme zorunluluğu ortadan kalktı.

Sayıştay, yüksek bahis oranları ile banka entegrasyonunun sağladığı kolaylığın elektronik platformu kullanıcılar açısından avantajlı hale getirdiğini ve platformun pazar payının kısa sürede önemli ölçüde yükseldiğini tespit etti.

KOMİSYON MALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Elektronik platform üzerinden gerçekleştirilen bahislerin ilgili bayinin cirosuna dahil edildiği ve bunun üzerinden komisyon ödendiği belirtilen raporda, söz konusu platform için uygulanan komisyon oranlarının diğer sanal bayilere göre daha yüksek olduğu kaydedildi.

Sayıştay’a göre kullanıcı talebinin elektronik platforma yönelmesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının üstlendiği komisyon maliyetlerinin de artmasına yol açtı.

Raporda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının spora dayalı bahis ve şans oyunları piyasasında düzenleme, düzenletme ve denetleme konusunda tek yetkili kamu kurumu olduğu hatırlatıldı.

“ADİL REKABET ORTAMIYLA BAĞDAŞMADIĞI” DEĞERLENDİRMESİ

Sayıştay, sanal bayilerle rekabet eden elektronik platformda diğer sanal bayilere kıyasla daha yüksek bahis oranları uygulanmaya devam edilmesinin “adil rekabet ortamıyla bağdaşmadığı” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu idaresinin rapora verdiği cevapta ise “Kral Oran” uygulamasının ardından fiziki bayilerin pazar payında yaşanan artış üzerine oran farkının kademeli biçimde azaltıldığı belirtildi.

Elektronik platformda yalnızca iki banka üzerinden işlem gerçekleştirilebildiğine dikkat çekilen cevapta, yüksek oranlarla yasa dışı bahis sitelerinde sunulan oranlara kısmen yaklaşılmasının amaçlandığı ifade edildi.

SAYIŞTAY’DAN “KRAL ORAN” İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Sayıştay ise banka seçeneklerinin sınırlı olmasına karşın entegrasyonun ardından elektronik platformun pazar payının kısa sürede önemli ölçüde yükselmesinin, platformun kullanıcılar açısından avantajlı konuma geldiğini gösterdiğini belirtti.

Raporda, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında alınacak önlemlerin piyasada faaliyet gösteren bayiler arasındaki adil rekabet koşullarını bozmayacak biçimde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Sayıştay, elektronik platform ile diğer sanal bayiler arasındaki rekabet şartlarının dengelenmesi, yüksek komisyon maliyetlerinin düşürülmesi ve daha adil bir rekabet ortamının oluşturulması amacıyla “Kral Oran” uygulamasının sona erdirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağını değerlendirdi.

SANAL BAYİLERDE MALİ KAYIP RİSKİ

Denetim raporunda sanal bayilerle yapılan sözleşmelerin mali hükümlerinin de yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

Bir takvim yılı içerisinde belirli süre oyun oynatmama, oyun bedellerini kayıt dışı tahsil etme, satış toplamını gizleme, yasa dışı bahis oynatma, gerekli teminatı tamamlamama ve Teşkilatın talimatlarına aykırı hareket etme gibi çeşitli durumların ruhsat iptaline neden olabildiği hatırlatıldı.

Sayıştay, bu fiillerin bir bölümünün Spor Toto açısından doğrudan mali kayıp riski oluşturmasına rağmen ortaya çıkabilecek zararların nasıl karşılanacağı konusunda açık ve bağlayıcı bir düzenleme bulunmadığını tespit etti.

TEMİNAT İÇİN AÇIK DÜZENLEME İSTENDİ

Raporda, sanal bayilerden ruhsat verilmeden önce belirli oranda teminat alındığı, ruhsatın iptal edilmesi durumunda ise hesap mutabakatının ardından Teşkilata olan borçların bu teminattan düşülerek kalan tutarın bayiye iade edildiği aktarıldı.

Buna karşın sanal bayilerin kusurlarından kaynaklanan zararların karşılanmasında teminatın hangi koşullarda kullanılacağı veya gelir kaydedileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

Sayıştay, bu durumun teminat sisteminin telafi edici ve caydırıcı işlevini zayıflattığına, ruhsat iptalinin de geçmişte oluşan mali kayıpları tek başına karşılamaya yetmeyeceğine dikkat çekti.

Kamu idaresinin cevabında ise olası zararların telafisine yönelik uygulama yönetmeliği ve sanal bayilerle yapılan sözleşmeler üzerinde çalışma başlatıldığı bildirildi.

Sayıştay, mali sonuç doğuran ihlallerde teminatın kısmen veya tamamen gelir kaydedilmesine imkan sağlayacak açık hükümlerin mevzuata eklenmesi ve sanal bayilerle yapılan sözleşmelerin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.