Özcan Deniz, daha önce ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Uzun süredir aralarının açık olduğu annesi Kadriye Deniz’in ise eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapi aldığı öğrenilmişti.
“Kral Çıplak” çıkışı gündem oldu: Özcan Deniz ile kardeşi arasındaki aile krizi derinleşiyor
Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile kardeşi Yurda Güler arasındaki aile içi gerginlik giderek büyüyor. Yurda Güler, kanser tedavisi gören anneleri Kadriye Deniz’in tüm hastane masraflarını kendisinin karşıladığını söyleyen ağabeyi Özcan Deniz’in açıklamalarına sert çıktı.Sena Altuntaş
ŞİİRLİ GÖNDERME TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ
Annesinin hastanede olduğu bir dönemde Özcan Deniz’in kalabalık bir yemek sofrasında görüntülenmesine tepki gösteren Yurda Güler, Tevfik Fikret’in “Yiyin Efendiler Yiyin” şiirini paylaşarak ağabeyine ve eşi Samar Dadgar’a sitem etmişti.
Bu paylaşıma yanıt veren Samar Dadgar, söz konusu görüntülerin eski olduğunu ve sunuculuğunu yaptığı bir yemek programına ait olduğunu ifade etmişti. Tartışma bununla da sınırlı kalmamış, Özcan Deniz de eşine destek veren sert bir açıklama yayımlamıştı. Deniz, annesi için en iyi tedavinin yapılması adına yüksek meblağlar ödediğini söylemiş, ailesi tarafından annesinin “şov malzemesi” hâline getirildiğini savunmuştu.
YURDA GÜLER’DEN SERT YANIT
Özcan Deniz’in açıklamalarının ardından Yurda Güler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak ağabeyine tepki gösterdi. Güler, asıl meselenin annelerinin sağlığı olduğunu vurgulayarak, “Annemiz 6 aydır tedavi görüyor. Ortada ne engel var ne de tuzak. Zihninde kurduğun engeller senin bahanen olmuş” ifadelerini kullandı.
Güler, bir başka paylaşımında ise ağabeyini aileyi dışlamakla suçladı. “Ailemizi yok sayan sendin, şimdi ise yine aile üzerinden kendini aklamaya çalışıyorsun” diyen Güler, yapılan ödemelerin kanıtlanması gerektiğini savundu. Kendisi ve diğer ağabeyinin, imkânları doğrultusunda annelerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.
Son olarak Yurda Güler, aileyi karalayan bir dili kabul etmediğini söyleyerek, “Gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğim. Kral çıplak” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.