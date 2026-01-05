“Kral Çıplak” çıkışı gündem oldu: Özcan Deniz ile kardeşi arasındaki aile krizi derinleşiyor

Bu paylaşıma yanıt veren Samar Dadgar, söz konusu görüntülerin eski olduğunu ve sunuculuğunu yaptığı bir yemek programına ait olduğunu ifade etmişti. Tartışma bununla da sınırlı kalmamış, Özcan Deniz de eşine destek veren sert bir açıklama yayımlamıştı. Deniz, annesi için en iyi tedavinin yapılması adına yüksek meblağlar ödediğini söylemiş, ailesi tarafından annesinin “şov malzemesi” hâline getirildiğini savunmuştu.