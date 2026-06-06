Kral Charles, Kraliçe Camilla ve kraliyet ailesinin birçok üyesinin katıldığı törende gözler özellikle Galler Prensesi Kate Middleton'ın üzerindeydi. Zarif Roland Mouret tasarımı elbisesiyle dikkat çeken Middleton, düğünün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Taht sıralamasında 19'uncu sırada bulunan Peter Phillips'in mutlu gününde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Prens Harry'nin yokluğuydu. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Harry'nin, kuzeni Peter Phillips ile uzun yıllardır görüşmediği belirtiliyor.

Öte yandan Ankara'da düzenlenen Koç Holding'in 100'üncü yıl resepsiyonu da siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Güler Sabancı, Cavit Çağlar ve çok sayıda davetli, Aydın Doğan ailesinin Hilton'da verdiği organizasyonda buluştu. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise 70'inci yaşını kutlayan Hilton ile Güler Sabancı'nın aynı yaşta olduğunun ortaya çıkması oldu.