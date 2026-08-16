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İngiltere Kraliyet Ailesi'ne ait tarihi yapılardan biri ilk kez konaklamaya açıldı. Kral 3. Charles'ın Norfolk'taki özel Sandringham arazisinde bulunan 149 yıllık tarihi su kulesi, kapsamlı bir restorasyonun ardından ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

1877 yılında inşa edilen tarihi yapı, iki kişinin konaklayabileceği lüks bir yaşam alanına dönüştürüldü. Yaklaşık 20 bin hektarlık Sandringham arazisinde yer alan kule, geçmişte kraliyet konutuna ve çevresindeki bölgeye temiz su sağlamak amacıyla kullanılıyordu.

TARİHİ DOKUSU KORUNARAK YENİLENDİ

Dış cephesi tarihi yapısını koruyan kulenin içi ise tamamen modern bir anlayışla yenilendi.

Zemin katta mutfak, yemek alanı ve banyo bulunurken, birinci katta geniş bir yatak odası ve doğa manzarası yer alıyor. İkinci katta ise şömineli oturma odası bulunuyor.

Yapıda ayrıca kraliyet ailesine ait fotoğraflar ve Sandringham arazisinden getirilen tarihi parçalar sergileniyor. Kulenin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan teras ise Norfolk kırsalına 360 derece panoramik manzara sunuyor.

TEMİZ SU İHTİYACI İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİ

Tarihi su kulesinin inşa edilme nedeni de dikkat çekiyor. Yapının, Kral 7. Edward ile en büyük oğlu Albert Victor'un tifoya yakalanmasının ardından kraliyet ailesinin temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırıldığı belirtiliyor.

GECELİK FİYATI 22 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Mirror'ın aktardığı bilgilere göre tarihi kulede konaklamanın ücreti seçilen tarihe göre değişiklik gösteriyor.

Bir haftalık konaklama bedeli 1.500 ile 2.395 sterlin arasında değişirken, bu rakam gecelik 13 bin TL ile 22 bin TL arasında bir ücrete karşılık geliyor.

Sandringham arazisinde ayrıca altı kişilik The Folly ve sekiz kişilik Gardens House gibi farklı konaklama seçenekleri de ziyaretçilere sunuluyor.