Kral Charles, 40 yıldır aynı paltoyu giyiyor: Tek modelle, büyük mesaj

09 Şubat 2026 Pazartesi
MESUT ÖZARSLAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU
İngiltere kraliyet ailesinde, aynı kıyafeti tekrar tekrar giymek sadece bir tercih değil, bir gelenek. Bu alışkanlık, halkın vergileriyle finanse edilen ailenin kaynakları israf etmediğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

2022’de annesi Kraliçe Elizabeth’in vefatının ardından tahta geçen Kral Charles, 40 yılı aşkın süredir giydiği kahverengi tüvit paltosuyla bu geleneği sürdürüyor. Bu tercih, aynı zamanda Charles’ın sürdürülebilir moda konusundaki hassasiyetini de yansıtıyor.

77 yaşındaki kralın gardırobunda sadece bu palto yok; fakat Charles, 1980’lerden bu yana çeşitli etkinliklerde düzenli olarak bu paltosunu tercih etti.

İlk kez 1986’da Prenses Diana ve henüz bebek olan oğlu Prens Harry ile Sandringham’da çekilen bir fotoğrafta görülen palto, 1994’te kilise ziyaretinde, 1996’da Zürih’teki kayak tatilinde, 1998 ve 1999 yıllarında Sandringham’daki Noel ayinlerinde giyildi.

2000’li yıllarda da çeşitli etkinliklerde paltosunu giymeye devam etti; geçtiğimiz yıl Aralık ve Ocak ayında katıldığı resmi programlarda da aynı paltoyu tercih etti.

Kral Charles, tek kullanımlık moda akımlarına karşı duruşunu 2020’de verdiği bir röportajda da dile getirmişti.

Eskimiş veya hasar görmüş ayakkabı ve kıyafetlerini atmak yerine tamir ettirdiğini belirten Charles, çocukken İskoçya’da ayakkabı tamircisini izleyerek tabanların yenilenmesine hayranlık duyduğunu anlatmıştı.

Bu tutumu, sadece bir stil tercihi değil, sürdürülebilir bir yaşam felsefesinin simgesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
