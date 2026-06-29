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İngiltere’de Krallığın rolüne ilişkin saray tarafından yeni yayınlanan bir tanıma göre, Kral’ın resmi görevi “çok dinli bir ulus içinde inancı korumak.” “İngiltere Kilisesi’nin Yüce Hükümdarı” olan Kral, Buckingham Sarayı tarafından yeniden düzenlenen görev tanımına göre “inanç için ortam koruyacak.”

Kraliyet ailesinin mali durumuna ilişkin yıllık inceleme raporu olan 2025-26 Sovereign Grant raporunda yayınlanan bu değişiklik, geçen yıl “İngiltere Kilisesi’nin Başı ve İnancın Savunucusu” olarak tanımlanan Kral’ın “Ulusun Başı” rolünün tanımını değiştiriyor.

Bu yılki tanımda daha ayrıntılı bir şekilde şöyle belirtiliyor: “Majesteleri, İngiltere Kilisesi’nin Yüce Hükümdarıdır ve çok dinli bir ulus içinde inanç ortamını korur.”

TAÇ GİYME TÖRENİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

Taç giyme töreninden önce, Kral’ın Hristiyan atalarının yaptığı gibi “İnanç” yerine çoğul olarak “İnançların Savunucusu” olmayı seçip seçmeyeceği konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Sonuçta, Kral Charles geleneksel ifadeyi tercih etmişti. Fakat hem Galler Prensi olarak hem de şu anda Kral olarak, dinler arası diyaloğu çalışma hayatının temel taşlarından biri haline getirmiş durumda.

Düzenli olarak İbrahimî dinlerden bahseden Charles, Birleşik Krallık’ta ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi, Müslüman, Sih, Ortodoks ve diğer dini topluluklarla temaslarda bulunuyor.

“BAŞKOMUTAN” İBARESİ DE DEĞİŞTİ

Kraliçe II. Elizabeth’in, dönemine ait Sovereign Grant raporlarında tanımlandığı şekliyle görev tanımı basitti: “İngiltere Kilisesi’nin Yüce Hükümdarı” ve aynı zamanda “Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı.” Bu yılki değerlendirmede ise Kral, “Silahlı Kuvvetlerimize manevi destek sağlıyor” şeklinde değerlendirildi.

Bu yılki raporda, Kral’ın “hayırseverlik faaliyetleri için bir katalizör” olması, “doğanın bozulmasını” kabul etmesi ve “özellikle ulusal yaşamın önemli anlarında, hem kutlama hem de trajedi dönemlerinde Birleşik Krallık’ın sosyal dokusunu ve uyumunu güçlendirirken gurur, süreklilik ve istikrar duygusunu beslemesi” gibi temel amaçlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar da yer alıyor.

Raporda, “Majesteleri ayrıca, Birleşik Krallık’ın çeşitli bölgeleri ve ulusları genelinde toplulukları ve inanç gruplarını bir araya getirme ve onlarla etkileşim kurma konusunda özel bir role sahiptir,” deniliyor.

10 YIL SONRA İLK KEZ OLDU

Buckingham Sarayı’nın hükümdarın görev tanımını değiştirmesi ilk kez olmuyor.

2022 yılında, 2. Elizabeth’in hükümdarlığının sonunda, Sovereign Grant monarşinin rolünü yeniden tanımlayarak, onun “yerine getirmesi gereken” görevleri kaldırmış ve daha fazlasını o dönemki Galler Prensi Charles’a devretmişti.

Kral’ın resmi görevleri, en az on yıldır ilk kez sarayın yıllık raporunda revize edildi; bu revizyonla, daha önce “anayasal gelenek” gereği gerekli görülen parlamento açılış töreni gibi belirli etkinlikler listeden çıkarıldı.