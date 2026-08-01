Bu hayatımda bir ilkti; kompartıman düzeninde, birbirimize bakarak oturuyorduk, pencereden geriye doğru kayıp giden ışıkları izliyordum. Pencere kenarında, yanımda, sanki başka bir yüzyıldan çıkıp gelmiş gibi duran orta yaşlı bir beyefendi oturuyordu; ceketinin cebinde özenle katlanmış bir peçete taşıyordu, duruşunda öyle sakin bir zarafet vardı ki ona "amca" demek bile haksızlık olurdu. Karşımda ise telefonuna bakan, umursamaz bir tavırla oturan spor giyimli bir bayan vardı. Koridorun ucunda kardeş mi arkadaş mı olduğunu anlayamadığım iki genç oturuyordu, aralarındaki sessizlik bile bir şeyler anlatıyordu sanki. Kompartımanımız sessizdi, tren akıyor akıyordu ve bu akış bana hayatımın akışını hatırlattı; dışarıda geçip giden her ışık, her tarla, biraz da geride bıraktığım günlere benziyordu. Kendimi bir an Harry Potter'ın kompartımanındaymışım gibi hissettim; ahşap kokusu, dar koridor, birbirine yabancı yolcuların aynı yolculuğu paylaşması... Hepsi o hissi güçlendiriyordu.

Kraków, Polonya'nın güneyinde, Wisła (Vistül) Nehri kıyısında kurulu; 1038'den 1596'ya kadar Polonya Krallığı'nın başkentliği yapmış, ülkenin en eski ve en çok UNESCO mirasına sahip şehirlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük ölçüde yıkımdan kurtulduğu için ortaçağdan kalma dokusunu bugün hâlâ ayakta tutabiliyor; şehrin tarihi merkezi Stare Miasto da, tıpkı Wieliczka Tuz Madeni gibi, 1978 yılında UNESCO'nun ilk Dünya Mirası listesine girmiş.

MEYDANLARDA, AĞAÇLARIN ALTINDA BİR ÖĞLEDEN SONRA

Kraków'a vardığımda ilk hissettiğim şey huzurdu. Ağaçların altında oturuyordum; güvercinler sandalyemin etrafında yaprak hışırtılarıyla gezinip duruyordu. Bir yudum kahve alıyordum, iki genç kızın gülüşmelerini duyuyordum, ardından güvercinler bir anda kanat çırpıp uçuştu. Yakınlarda bir beyefendi opera çalışması yapıyordu. Ayakkabılarımı çıkardım, toprağın üzerine bastım; serinliği hissediyordum.

Şehirde inanılmaz sayıda bazilika ve park var. Öyle özeniyorum ki, sadece o parklar için bile burada yaşamak isterim. Rynek Główny, yani Kraków'un ana meydanı, Avrupa'nın en büyük ortaçağ meydanlarından biri sayılıyor ve yüzyıllardır şehrin kalbi olmayı sürdürüyor.

Bir sabah beşte uyanıp hızlıca hazırlanıp çıktık. İnanılmaz soğuktu ama tertemiz, taze ve ferah bir hava vardı. Yirmi-yirmi beş dakikalık bir yürüyüşten sonra tur buluşma noktasına vardık. Minibüs şoförümüz Jacob konuşkan ve arkadaş canlısıydı; bizi Auschwitz'e getirdi. Burada milyonlarca Yahudinin anıları, umutları ve hayatları katledildi.

AUSCHWİTZ-BİRKENAU: SESSİZLİĞİMİZLE KALDIK

Nazi Almanyası'nın 1940 yılında işgal altındaki Polonya topraklarında kurduğu Auschwitz kampı, kısa sürede tarihin en büyük toplu imha merkezlerinden birine dönüştü. 1941'de inşa edilen ve çok daha büyük olan Birkenau (Auschwitz II) ile birlikte, buradan geçen insan sayısı milyonları buluyor; hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Avrupa'nın dört bir yanından getirilen Yahudilerdi, aralarında Polonyalılar, Romanlar ve Sovyet savaş esirleri de vardı.

Yıllar sonra kampı ziyarete gelen bir kişi, burada hayatını kaybeden annesinin fotoğrafını görmek istemiş ve annesinin fotoğrafını bulduklarını anlattılar bize. Yer yataklarını, banyo olması gereken banyoları, ceza odalarını, tuvalet bile diyemeyeceğim odaları, ölüm duvarında kurşuna dizilen Yahudilerin bir kenara atılmış giysilerini, aşınana dek kullanılmış milyonlarca gözlüğü, ayakkabıyı, bavulu ve gaz kutusunu gördük. Yahudi kadınların kesilmiş saçlarını... Hepsine tanık olduk. Çok acıklıydı; turdaki tüm katılımcılarla birlikte sessizliğimizle kaldık. Tarihçiler, 1940-1945 yılları arasında Auschwitz-Birkenau'da hayatını kaybedenlerin sayısını 1,1 milyon civarında tahmin ediyor.

Auschwitz'den daha büyük olan Birkenau'yu da gördük. Tek bir vagona sığdırılmış yüzlerce kişi, aç ve susuz, ayakta saatlerce yolculuk yapıp kampa getirilmiş. Burada da yine milyonlarca Yahudi katledilmiş. Sovyet kuvvetleri kampa yaklaşırken Naziler, işledikleri suçların izini kaybetmek amacıyla gaz odalarından bazılarını dinamitleyip yıkıntı hâlinde bırakmışlar; ayaklarımızın altında minik kemik kırıntılarına bile rastladık... Kamp, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu tarafından kurtarılmış; bugün 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Bu nefrete tanıklık etmek gerçekten korkutucuydu. Şu anki hayatlarımıza minnetle sarılmalıyız diye içimden geçiriyordum. Çalınan hayatları anmanın, onların yaşayamadığı hayatlara sessizce saygı duymanın ve sahip olduklarımıza şükretmenin iyi bir davranış olduğunu düşünüyorum. Kışın içebildiğim sıcak bir çorbayı, yarattığım güzel bir eseri, piyanoda çaldığım içten bir parçayı onlara adamak geliyor içimden.

FABRYKA SCHINDLERA: BİR LİSTENİN HİKÂYESİ

Kraków’da gezerken, Podgórze semtindeki eski fabrika binasının önünde durduk. Duvarda asılı plaket, Oskar Schindler’in 1939-1944 yılları arasında burada çalıştırdığı fabrikayı anlatıyordu; Lehçe, İngilizce ve İbranice yazılmış satırların altında Talmud’dan bir söz vardı: bir hayatı kurtarmanın, aslında bütün bir dünyayı kurtarmak anlamına geldiğini söylüyordu. Şimdi müzeye dönüştürülen bu bina, Schindler’in yaklaşık 1.200 Yahudiyi ölümden kurtardığı yer olarak biliniyor.

İçeride, kurtarılanlardan birinin yıllar sonra kaleme aldığı satırları okudum: Schindler olmasaydı, kendisinin de çocuklarının, torunlarının da hiç var olmayacağını yazıyordu; kurtarılan her hayatın peşinden gelen nesilleri düşününce, “1.200 kişi” demenin bile yetersiz kaldığını söylüyordu. Sergideki fotoğraflardan biri, kurtulanların yıllar sonra Kudüs’te Schindler’in mezarı başında bir araya gelişini gösteriyordu; çiçekler bırakmışlardı, sanki hâlâ teşekkür ediyorlardı.

O sabah Auschwitz-Birkenau’da gördüğüm karanlığın hemen ardından, aynı topraklarda bir insanın nasıl da yüzlerce hayatı kurtarabildiğine tanık olmak tuhaf bir denge hissi verdi bana. Kraków’un bana öğrettiği o “aynı toprak, hem en karanlık hem en incelikli izleri taşıyabiliyor” duygusuna, belki de en çok bu fabrika denk düşüyordu.

WIELICZKA TUZ MADENİ: TOPRAĞIN 135 METRE ALTINDA

Kamplardan sonra, uzun bir minibüs yolculuğunun ardından Wieliczka Tuz Madeni'ne geldik. Hayatımda ilk defa bir madende bulunuyordum. İlk başta tam kırk kat merdiven indik; etrafımız tuz kayaçlarıyla kaplıydı. Yüzeyden tam 135 metre derine inmiştik. İlk kez yüzeyden bu kadar derin bir yerde bulunduğum için gerçekten büyülenmiş ve heyecanlanmıştım.

Wieliczka, 13. yüzyılın sonlarından bu yana, yani yaklaşık yedi yüz yıldır kesintisiz işletilen dünyanın en eski tuz madenlerinden biri. 1978'de UNESCO'nun ilk Dünya Mirası listesine giren on iki yerden biri olma özelliğini taşıyor. Madenin en dikkat çekici bölümü, tamamı tuzdan oyulmuş Aziz Kinga Şapeli; madenciler yüzyıllar boyunca burada dini figürler ve hatta "Son Akşam Yemeği" tablosunun tuzdan bir versiyonunu bile işlemişler.

Madenin daha da derininde, tamamen tuzdan inşa edilmiş bir kilise vardı; gerçekten hayranlık uyandırıcı bir eserdi, karşısında durup uzun uzun bakakaldım. Duvarlardaki tuzdan oyulmuş heykeller inanılmazdı.

Bir başka odaya girdiğimizde bize Chopin'in bir eserini dinlettiler; yüzeyden 135 metre derinde, bir tuz gölünün manzarası eşliğinde Chopin dinledik. Bir piyanist olarak hiç ama hiç unutamayacağım bir an oldu; büyüleyici, sıra dışı ve eşsizdi.

Yedi yüz yıldır kullanılan bu madende çok büyük bir emek ve özen vardı. Rehberimiz Agnieszka son derece tatlıydı, sürekli mimiksiz bir şekilde ince şakalar yapıyordu. Şifa bulalım diye bize derin nefesler aldırıp verdirdi. Neyse ki kayaçlardan minik tuz kristalleri kopardık ve tur boyunca onları tattık. Kendime ve birkaç sevdiğim kişiye, topladığım bu tuz kristallerinden verebilirim diye düşündüm.

AYNI GÜNÜN İKİ YÜZÜ

Aynı gün içinde önce bir acının, sonra bir hayranlığın ortasında bulmuştum kendimi. Sabah Auschwitz-Birkenau'nun soğuk sessizliğinde insanın insana neler yapabileceğine tanık oldum ve bu benim için inanılmaz sarsıcı oldu. Öğleden sonra ise Wieliczka'nın yüzlerce metre derinliğinde, insanın aynı ellerle nasıl da yüzyıllar süren bir güzellik yaratabileceğini gördüm.

Bu şehirden ayrılırken içimde kalan, sadece gördüklerimin ağırlığı değil, hatırlamanın kendisiydi. Çünkü unutmamak, o hayatları yaşayamayanlara duyulabilecek en küçük ve en gerçek saygı biçimi.

Gezdiğim diğer Polonya şehirleriyle kıyaslayınca, Kraków’un aralarında ayrı bir yeri olduğunu itiraf etmeliyim; içinde bir büyü, bir tatlılık taşıyor, insana daha samimi, daha sıcak geliyor sanki. Belki de bu yüzden Kraków’u; tuzdan oyulmuş bir şapelin ışıltısıyla, ölüm duvarının sessizliğini aynı anda taşıyan, ama yine de bana en çok “ev” hissi veren bir şehir olarak hafızama yazdım.

Bu yazıyı Kraków'da tuttuğum kişisel günlüğümden, şehir ve tarihine dair bilgilerle harmanlayarak sizlere sunmak istedim. Umarım bu yazı, Kraków’u ziyaret etme fikrini içinizde bir yerlere ekebilmiştir. Ben oradan sadece fotoğraflarla değil, çok daha ağır ve çok daha kıymetli bir şeyle döndüm: hatırlama sorumluluğuyla. Döndüğümde ilk yaptığım şey piyanomun başına geçmek oldu. Aklımda tek bir şey vardı: Schindler’s List’in film müziği. Çaldım ve o an bütün içtenliğimle o müziği, hayatlarını yaşayamamış o masum insanlara adadım. Belki de Kraków’dan getirdiğim en gerçek hediye buydu: bir melodinin içine sakladığım, sessiz ama derin bir anma…