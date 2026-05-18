18 Mayıs 2026 Pazartesi
Burada çalışıp, çocuk yapanlara 3 milyon TL para veriyorlar

PUBG'nin yayıncısı Güney Koreli teknoloji devi Krafton, ülkedeki düşük doğum oranlarıyla mücadele etmek amacıyla çocuk sahibi olan personeline çocuk başına tam 3 milyon TL değerinde doğum ve bakım desteği vereceğini açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Dünyaca ünlü battle royale oyunu PUBG'nin yayıncısı Güney Koreli teknoloji devi Krafton, ülkedeki düşük doğum oranlarıyla mücadele etmek ve çalışanlarının iş-özel hayat dengesini desteklemek adına ezber bozan bir projeye imza attı. Şirket, çocuk sahibi olan personeline çocuk başına tam 66 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) değerinde doğum ve bakım desteği sağlamaya başladı.

Şubat 2025'te hayata geçirilen bu kapsamlı paket, sadece maddi yardımla da sınırlı kalmıyor. Yeni ebeveyn olan Krafton çalışanlarına 2 yıl boyunca uzun dönemli izin hakkı tanınıyor.

Güney Kore'nin en büyük sosyal krizlerinden biri olan nüfus azalmasına kurumsal bir çözüm üretmeyi hedefleyen bu hamle, beklenenden çok daha hızlı sonuç verdi.

Şirket içi doğum istatistikleri, teşvik programının başarısını gözler önüne serdi.

2024 Yılı: 21 bebek

2025 Yılı: 23 bebek

Şirkette sadece 2026'nın ilk dört ayında dünyaya gelen bebek sayısı, geçmiş yılların yıllık toplamını ikiye katlamış durumda.

Krafton yönetimi, büyük şirketlerin toplumsal sorunların çözümünde sadece izleyici kalmaması, aksine aktif rol oynaması gerektiğini savunuyor.

Oyun dünyasında büyük yankı uyandıran bu uygulama, modern iş dünyasında çalışan hakları ve sosyal sorumluluk projeleri için örnek bir model olarak gösteriliyor.

