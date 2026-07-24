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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların merakla beklediği KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tercihte bulunan adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.

ADAYLAR SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENECEK?

Yerleştirme sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yaparak hangi kadro veya pozisyona yerleştirildiklerini görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirilen adayların, ilgili kurumların yayımlayacağı atama ve belge teslim takvimini de yakından takip etmeleri gerekiyor.

ŞİMDİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için atama süreci başlayacak. Her kurum, göreve başlama işlemleri için istenecek belgeler, başvuru tarihleri ve teslim sürecine ilişkin duyuruları kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak.

Bu nedenle yerleştirme hakkı kazanan adayların, hem ÖSYM duyurularını hem de yerleştirildikleri kurumların açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.