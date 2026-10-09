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2026 KPSS Lisans sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte şaşırtıcı iddialar gündeme oturdu. Sınava giren birçok aday, optik forma işaretledikleri cevaplar ile ÖSYM'nin sistemine yansıyan cevapların birbiriyle uyuşmadığını ileri sürdü. Sosyal medya platformlarında kendi sonuç ekranlarını paylaşan adaylar, hiç dokunmadıkları şıkların karşılarına çıktığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Ortaya atılan bu vahim iddialar, YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tarafından TBMM gündemine getirildi. Konuyla ilgili NEFES'ten Merve Şişman’a değerlendirmelerde bulunan Öztürk, adayların kendi sınav belgelerinden ciddi şekilde şüphe duyduğunu belirtti.

Adayların sonuç ekranlarına bakıp "Benim işaretlediğim şık bu değildi" şeklinde isyan ettiğini vurgulayan Öztürk, yetkililere seslenerek, "Bu sorunun çözümü gayet net: Öğrencilerin fiziki sınav kâğıtlarının asılları arşivden çıkarılmalı ve dijital sistemdeki yanıtlarla birebir karşılaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

PUAN HESAPLAMALARINDAKİ TUTARSIZLIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Milletvekili Öztürk, cevap kâğıtlarındaki şüphelerin yanı sıra puanlama sistemindeki garipliklere de dikkat çekti. Sosyal medyada dolaşan net-puan karşılaştırmalarına değinen Öztürk; bir adayın 47 netle 70 puan aldığı yerde, 51 net yapan başka bir adayın 69 puan alması gibi akılalmaz örneklerin kamuoyunda haklı bir tartışma yarattığını ifade etti.