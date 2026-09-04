Kaynak: Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans maratonu, 6 Eylül Pazar günü yapılacak olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla resmen başlıyor. Türkiye genelindeki 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da da eş zamanlı olarak düzenlenecek olan sınav, toplam 145 merkezde icra edilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre, bu yılki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna toplam 1 milyon 708 bin 329 aday başvuru yaptı. Bu adayların 1 milyon 98 bin 705'ini kadınlar, 609 bin 627'sini ise erkekler oluşturuyor. Ayrıca sınava engelli statüsünde başvuran 6 bin 197 aday bulunurken, şehit ve gazi yakınlığı bulunan 5 bin 763 kişi sınav ücreti muafiyetinden faydalandı. Bununla birlikte, ceza infaz kurumlarında oluşturulan 89 binada toplam 258 hükümlü veya tutuklu aday da bu oturumda ter dökecek.

Adaylar, 120 sorunun yöneltileceği bu ilk oturumda doğru cevapları bulabilmek için 130 dakika süreye sahip olacak. Saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek olan sınavda, ek süre hakkı bulunan engelli katılımcılara 30 dakikaya kadar ilave süre tanınacak. ÖSYM yönetimi, güvenlik ve organizasyon kuralları gereği saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın bina içerisine alınmayacağını ısrarla vurgulayarak, adayların erken saatlerde sınav merkezlerinde bulunmalarının önemine dikkat çekti. Kimlik belgesi ile ilgili yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü de açık bulundurularak hizmet verecek.

Geniş katılımlı bu dev organizasyonun güvenliği ve düzeni için ülke genelinde 4 bin 724 bina ve 89 bin 646 salon tahsis edildi. Sınav sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi adına toplam 232 bin 233 görevli sahada yer alırken, emniyet tedbirleri kapsamında 18 bin 446 güvenlik görevlisi görev yapacak. Sınav yerlerini önceden incelemenin faydalı olacağını belirten yetkililer, adayların giriş belgelerini dikkatlice kontrol etmelerini önerdi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde üç ayrı oturum halinde yapılacak. İlk gün sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları yer alırken, öğleden sonraki oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye alanları sınava girecek. Üçüncü ve son alan bilgisi oturumu ise 13 Eylül Pazar sabahı İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayacak.

Geniş takvim kapsamında KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde uygulanacak. Lisans oturumlarının sonuçlarının ise 7 Ekim tarihinde ilan edilmesi planlanırken, açıklanan bu puanlar duyuru tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini korumaya devam edecek.