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KPSS ön lisans takvimi belli oldu

Kamu kurumlarında memur adaylığı hedefleyen ön lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2026 yılı KPSS Ön Lisans takvimi belli oldu.

Kaynak: AA
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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 1

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimi doğrultusunda sınav, başvuru ve sonuç tarihlerinin detayları netleşti. KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak?

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 2

Kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 KPSS Ön Lisans maratonu için geri sayım resmen başladı.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 3

İki yılda bir düzenlenen bu kritik sınav öncesinde adaylar, başvuru tarihlerine ve sınav takvimine odaklandı.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 4

ÖSYM tarafından ilan edilen resmî takvimle birlikte sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazandı.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 5

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 günü mesai bitimiyle sona erecek.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 6

Başvuru işlemlerini normal süresi içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanacak.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 7

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek online olarak yapılabilecek.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 8

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI VE SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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KPSS ön lisans takvimi belli oldu - Resim: 9

Sınav sonuçları ise değerlendirme sürecinin ardından 30 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden adayların erişimine sunulacak.

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