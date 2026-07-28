ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimi doğrultusunda sınav, başvuru ve sonuç tarihlerinin detayları netleşti. KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak?
KPSS ön lisans takvimi belli oldu
Kamu kurumlarında memur adaylığı hedefleyen ön lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2026 yılı KPSS Ön Lisans takvimi belli oldu.Kaynak: AA
Kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 KPSS Ön Lisans maratonu için geri sayım resmen başladı.
İki yılda bir düzenlenen bu kritik sınav öncesinde adaylar, başvuru tarihlerine ve sınav takvimine odaklandı.
ÖSYM tarafından ilan edilen resmî takvimle birlikte sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazandı.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 günü mesai bitimiyle sona erecek.
Başvuru işlemlerini normal süresi içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek online olarak yapılabilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI VE SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise değerlendirme sürecinin ardından 30 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden adayların erişimine sunulacak.