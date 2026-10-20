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Kaynak: Haber Merkezi

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamalara çevrildi. 4 Ekim 2026’da gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’na katılan binlerce kişi, puanların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen ön lisans mezunları, sonuç takvimindeki gelişmeleri yakından izliyor. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını, hangi tarihte duyurulacağını ve saat kaçta erişime açılacağını merak ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvim, sonuçların ilan edileceği güne ilişkin bekleyişe yön veriyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans oturumuna giren adaylar, sınav puanlarının ilan edileceği günü öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki duyuruları takip ediyor. Kurumun 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar, 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, puan bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ya da mobil uygulamalar aracılığıyla ulaşabilecek.