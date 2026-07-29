Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvurularının başladığını duyurdu. Kamu personeli olma hedefiyle sınava girecek adaylar, başvurularını 10 Ağustos tarihine kadar tamamlayabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Ekim tarihinde uygulanacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adayların işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.
DHBT BAŞVURU TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
DHBT başvuruları 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ön lisans düzeyinden DHBT'ye katılacak adayların, 4 Ekim'de yapılacak 2026 KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvuru yapmaları zorunlu olacak.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
KPSS Ön Lisans başvurusu yapacak adayların, son başvuru tarihi olan 10 Ağustos öncesinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.