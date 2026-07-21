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KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlandığı 16 Temmuz itibarıyla değerlendirme sürecini başlattı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak, ardından bilgiler elektronik ortam üzerinden ilgili kamu kurumlarına iletilecek. KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise adaylar tarafından merakla takip ediliyor.

KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarının en geç 30 Temmuz 2026 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ile aday şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yerleştirme bilgileri elektronik ortamda ilgili kurumlara aktarılacak. Adaylara veya kurumlara posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.