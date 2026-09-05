Kaynak: Haber Merkezi

KPSS Lisans sınavının tarihi, sınav saati ve oturum bilgileri, 2026 KPSS gündemini takip eden yüz binlerce memur adayı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları için geri sayım sürerken, adaylar sınav günü ve saatlerine ilişkin ayrıntıları öğrenmek amacıyla arama motorlarında araştırma yapıyor. Sınav haftasının başlamasıyla heyecan yükselirken, görevli personel ve adaylar da sınav merkezlerindeki hazırlıklarını sürdürüyor.

KPSS saat bilgisi, lisans oturumları ve ÖSYM'nin 2026 KPSS takvimi, adayların internet üzerinde en fazla aradığı başlıklar arasında yer alıyor. Devlet kurumlarında çalışma hedefi bulunan binlerce lisans mezunu, sınav öncesinde giriş belgelerini incelerken oturumlara ilişkin kuralları ve uygulama ayrıntılarını da gözden geçiriyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvim kapsamında yapılacak KPSS Lisans oturumları, kamu personeli istihdamı sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Bu nedenle adaylar, sınavla ilgili yayımlanan duyuruları ve güncel açıklamaları yakından izliyor.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak.

Lisans mezunu olup kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı bu oturumun ardından Alan Bilgisi sınavları, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav süreci yaklaşırken adaylar, giriş belgelerini gözden geçirmenin yanı sıra sınav merkezleri ile oturumlara yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor.

KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

6 Eylül Pazar günü uygulanacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun başlangıç saati 10.15 olacak. Adayların karşısına 120 sorunun çıkacağı sınav için toplam 130 dakikalık cevaplama süresi tanınacak.