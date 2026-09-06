KPSS kapısında dramatik anlar: 10:00 kuralı yine acımasız davrandı

Sınav merkezlerinin önü sadece adayların değil, ailelerin de duygu dolu anlarına ev sahipliği yaptı. Fizik tedavi gördüğü hastaneden çıkıp kızına destek olmak için okul önüne gelen Mevlüde Ateş, elinde Yasin-i Şerif ile kızının başarısı için dua etti. Ateş, "İçim rahat etmedi, kızımı yalnız bırakmamak için hastaneden kalkıp geldim" sözleriyle tüm adaylara başarılar diledi.