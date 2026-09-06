Türkiye genelinde 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla düzenlenen 2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecana ve dramatik anlara sahne oldu.
KPSS kapısında dramatik anlar: 10:00 kuralı yine acımasız davrandı
KPSS maratonunda saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapandı. Yalın ayak koşandan hastaneden çıkıp desteğe gelene kadar sınav merkezlerinde yaşanan dramatik anlar kameralara yansıdı. İşte o nefes kesen dakikalarKaynak: AA / DHA / İHA
Saat 10.15’te başlayan ve 130 dakika süren sınav öncesinde, "10.00 kuralı" nedeniyle okul kapılarında zamanla yarış yaşandı. Dakikalar kala sınav merkezlerine koşan adaylardan kimi içeri girmeyi başarırken, kimi ise saniyelerle fırsatı kaçırdı.
Okul çevrelerinde kimi adaylar motosikletle son anda kapıya yetişirken, elektrikli bisikletiyle sakin adımlarla gelen bir aday ise saati kaçırınca içeri alınmadı. Geç kaldığı için sınav kapısından dönen bir adayın büyük üzüntüsüne tanık olan görevlinin “Zaten her sene oluyor” tesellisine adayın “Bu benim ikinci senem oluyor” diyerek sitem etmesi dikkat çekti.
Günün en çok konuşulan anı ise ilk kez sınava giren Baran Bayraklı’nın mücadelesi oldu. Elinde terlikleriyle yalın ayak koşarak sınav merkezine ulaşmaya çalışan Bayraklı, kapıların kapanmasını saniyelerle kaçırdı.
Nefes nefese kalan genç aday, yaşanan hayal kırıklığına rağmen "Spor yapmış olduk. Seneye tekrar gireriz artık" diyerek durumu tebessümle karşıladı.
Sınav merkezlerinin önü sadece adayların değil, ailelerin de duygu dolu anlarına ev sahipliği yaptı. Fizik tedavi gördüğü hastaneden çıkıp kızına destek olmak için okul önüne gelen Mevlüde Ateş, elinde Yasin-i Şerif ile kızının başarısı için dua etti. Ateş, "İçim rahat etmedi, kızımı yalnız bırakmamak için hastaneden kalkıp geldim" sözleriyle tüm adaylara başarılar diledi.